La historia de quienes se recibieron en tiempos de aislamiento social

Para Henry Werffeli, como para muchos otros jóvenes, desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, todos los días son más o menos iguales. Sin embargo, el jueves 26 de marzo tuvo su particularidad: pudo defender el trabajo final de la carrera y recibirse de licenciado en economía. Rindió desde el departamento de su hermana, a través de una videoconferencia con sus profesores. Sin libreta, sin el saludo de sus docentes y sin festejo en la vereda de la facultad, terminó su carrera. "Fue raro, casi irreal. Pero igual estoy completamente feliz", dice vía WhatsApp. Igual, en el ritual no faltó la harina. Eso sí, se la tiraron sus padres y su hermano en el patio de la casa. Tal como se impone en este tiempo.

Henry no es el único estudiante de la Universidad Nacional de Rosario que obtuvo su título durante la pandemia. En total, hasta ayer 17 alumnos habían rendido las últimas materias de sus carreras, de grado y posgrado, a través de videoconferencias con sus profesores, especialistas y directores de tesis.

Hasta la pandemia, la modalidad tenía apenas algunos antecedentes de excepción. Se había utilizado en contados casos, por ejemplo, cuando alguno de los integrantes de la mesa de examen estaba en el exterior y solicitaba participar de la evaluación, pero no mucho más que eso.

Desde el día posterior a la suspensión de clases, esto cambió. Todos los exámenes se realizaron sin que los estudiantes ni los docentes compartieran el mismo espacio físico. "Es una experiencia que tuvimos que construir como dispositivo en medio de la emergencia, seguramente la incorporaremos como opción hacia adelante, ya que la valoración es muy positiva", sostiene el rector de la UNR, Franco Bartolacci, y destaca el trabajo y la predisposición de autoridades y docentes de las facultades y del equipo del área académica y de tecnologías, "porque siguen con enorme esfuerzo garantizando dispositivos que permitan resguardar derechos de nuestros estudiantes".

Dígame licenciado

Clarisa Parodi y David Villafañe tenían que completar la carrera de biotecnología antes del 1º de abril. Esa era la fecha límite que les exigía el Conicet para acceder a las becas que necesitaban para iniciar su doctorado. Por eso, cuando el 14 de marzo el gobierno nacional anunció la suspensión de clases como una medida para frenar al virus, ambos sintieron que sus proyectos se alejaban.

Igual, no bajaron los brazos y a través de una videoconferencia pudieron rendir su última materia y terminar con un diez la licenciatura de biotecnología. "Fue muy fructífero que la facu y la UNR me hayan dado la posibilidad de defender mi tesina online. Fue muy relajado y tranquilo, en todo momento me sentí acompañado y toda la gente 100 por ciento predispuesta y entendiendo mi urgencia", cuenta el joven, flamante licenciado.

En la Facultad de Bioquímicas, siete estudiantes terminaron la carrera en plena época de aislamiento. Clarisa y David se recibieron de biotecnólogos, pero también hubo un graduado en el doctorado en Ciencias Químicas y cuatro en el doctorado en Ciencias Biológicas. Todos defendieron sus últimos trabajos de forma virtual.

Cada uno de estos exámenes fue resultado de un trabajo arduo para que todos los actores —jurados, estudiantes y directores asistentes— confluyeran en una reunión virtual, utilizando el sistema de educación a distancia de la UNR y el sistema guaraní para cargar la nota y certificación correspondiente.

En estos casos, los exámenes se realizaron a través de una videoconferencia mediante el programa BigBlueButton en un aula virtual que garantiza que los participantes estén conectados desde su domicilio. En otras facultades emplean Zoom, una de las aplicaciones más populares de esta cuarentena.

Para el director de la Escuela de Biotecnología, Pablo Armas, implementar esta modalidad de examen "fue todo un aprendizaje". Es más, les permite demostrar "que se puede optar por esta opción cuando los jurados son externos, ya que no hay diferencia con las etapas de examen presencial".

Experiencia positiva

Estefanía Oitaven se recibió de veterinaria hace cuatro días. Había rendido su última materia en diciembre, pero le faltaba presentar el informe de la práctica final que había cumplido en el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa). El 5 de marzo había presentado el trabajo por escrito y tenía que defenderlo once días después, a las 9 de la mañana.

Venía embaladísima, pero un día antes de la fecha prevista se anunció la suspensión de clases. "También se cerró la facultad y quedó todo suspendido hasta que se pudiera reprogramar, siempre dependiendo de cómo evolucionara todo", recuerda y confiesa que frente a esa situación, no le quedó otra que armarse de paciencia.

"Pero la semana pasada me mandaron un mail desde la facultad proponiéndome rendir con la modalidad online. Al principio dudé, pero después me decidí a hacerlo, como para aprovechar el tiempo al menos", cuenta. El martes pasado hicieron una prueba con la aplicación Zoom y el miércoles, a las 10 de la mañana, hizo su defensa sentada en el comedor de su departamento, mientras su hermano desayunaba en la cocina. "Fue una linda experiencia, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero esta bueno".

Eso sí, reconoce, el festejo fue poco. "Soy de Victoria, Entre Ríos, para poder seguir cumpliendo con la pasantía en el Imusa me quedé en Rosario a pasar la cuarentena en el departamento de mi hermano. Así que comimos algo rico y brindamos con una cervecita. Cuando termine todo esto podré festejar con toda la familia y amigos", promete.