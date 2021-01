"La gran mayoría de los argumentos sobre las vacunas son erróneos"

Pérez es especialista en inmunología y está al frente del área científica del Centro de Investigación y Producción de Reactivos Biológicos. Su tema de investigación es el mal de Chagas, una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito encontrado en las heces de la vinchuca que si no se trata puede generar insuficiencia cardíaca severa. Desde hace siete años está trabajando para encontrar una vacuna para el Chagas. “Estamos en un estudio preclínico. Es el primer escalón de la escalera que te lleva al desarrollo de una vacuna, cuando se desarrolla el inmunógeno y se estudia en animales para ver si los protege. Vendría a ser una etapa anterior a la Fase I”, explica.

Pérez puede hablar de estudios preclínicos, inmunógenos y fases sin muchas explicaciones por la gran cantidad de información que el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus llevó a las charlas cotidianas. “Seguir todo el proceso del desarrollo de la vacuna fue muy interesante porque el proceso fue muy acelerado, fuera de los parámetros que normalmente se tienen en cuenta para el desarrollo de cualquier vacuna. Y los primeros resultados fueron muy alentadores. Incluso la que dio resultados más bajos, la de Astra Zeneca, una protección del 70 % para la carga de infección que hay a nivel mundial es muy buena. Y ahora tenemos también la vacuna china, a base de virus, que informó un 91 % de efectividad y creo que va a ser realmente exitosa cuando se aplique”, explica.

—¿Por qué piensa que estas vacunas despiertan tantos mitos?

—En cierta medida resulta inentendible. Desde ya creo que tiene que ver con la actividad de los grupos antivacunas que muchas veces se basan en información no científica para fundamentar sus ataques. Aunque hay que reconocer un poco que la comunidad médica y científica aportó también a esto. Porque lo que echó leña al fuego a estos movimientos fue que un investigador inglés dijo que las vacunas podían generar autismo en los niños y, si bien después se tuvo que retractar, esto sentó las bases de un movimiento antivacuna muy fuerte. También creo que hay una baja percepción del riesgo de la pandemia que ayuda a tomar ese tipo de información falsa, como la población de adultos jóvenes o adolescentes que saben que tienen poco riesgo de tener una enfermedad severa, entonces eso hace que se cuiden menos. Creo que hay un conjunto de cosas que hacen tan pregnantes estos mensajes.

Resistencia

Los laboratorios del Centro de Investigación y Producción de Reactivos Biológicos funciona bajo la órbita de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. En uno de los laterales del edificio de Santa Fe al 3100, el que da por Suipacha, se pintó una serie de murales que recrean la historia de las vacunas. Desde las primeras variolizaciones, las que se hicieron en China hace dos mil años, todas generaron resistencia.

“Ante la implementación de normas para mejorar la salud siempre hay un cierto rechazo, una cierta desconfianza, es lógico que eso pase. Pero de todas formas, hoy ya se ha demostrado que estas plataformas son relativamente seguras o que tienen una seguridad muy alta, los resultados que tenemos hasta ahora hacen que uno pueda confiar en este tipo de vacunas”, señala Pérez.

—¿Hay argumentos para no vacunarse?

—Creo que los argumentos son totalmente discutibles y se pueden contra argumentar desde el punto de vista científico, la gran mayoría son erróneas y otros, como por ejemplo el que pueden generar alergias, se pueden evitar tranquilamente aplicando vacunas que no contengan los elementos que serían capaces de generar alergias. Hay una frase que me gusta mucho y dice que “las vacunas son víctimas de su propio éxito”. Es real, hemos perdido la noción del riesgo del ciertas enfermedades que las estamos evitando porque nos seguimos vacunando. No hay polio ni viruela porque nos vacunamos. La mayoría piensa que esas enfermedades no existen, pero en realidad no existen porque nos vacunamos. De hecho, en 2019 hubo un brote de sarampión por falta de vacunación.

—Es que la decisión de vacunarse no es sólo individual...

—Claro, si bien la vacuna no es obligatoria, hay una responsabilidad social en la vacunación. La vacuna nos protege en forma individual, pero que estemos vacunados cumple un rol social muy importante para proteger a aquellas personas que no pueden vacunarse aún, por ejemplo las embarazadas o los bebés, porque actualmente la vacuna no está estudiada en embarazadas o lactantes, o personas inmunodeprimidas, en tratamiento oncológico o trasplantados. Tenemos que lograr un 70 % de personas vacunadas para que toda la población esté protegida. Las vacunas pasan varios controles: del laboratorio, del resto de la comunidad científica, de los organismos regulatorios de cada país, como la Anmat en Argentina. Tenemos que confiar en los organismos regulatorios y la población en general tiene que vacunarse con la vacuna que esté disponible y aprobada porque esto va a ser lo que va a generar inmunización a largo plazo.