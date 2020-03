"La gente tiene que marchar por seguridad para que se la escuche"

"La gente está harta. Yo también lo estoy. Mis dos hijas sufrieron dos robos en el último año y medio. A una de ellas le vaciaron la casa dos veces. Además, no vivo en una campana de cristal. Mi casa está en un Fonavi y no tengo un patrullero en la puerta". Quien habló no es un vecino enojado por la inseguridad, sino el jefe de la policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia. "Estoy gerenciando la miseria", denunció en materia de recursos policiales e invitó a los rosarinos a marchar por las calles contra los delitos.

El jefe santafesino de la policía se metió de lleno en el debate del proyecto de ley de necesidad pública que reclamó el gobernador Omar Perotti y en el que la Legislatura de mostró reticente. Lo hizo además en un contexto de violencia urbana con un pico que roza los 50 homicidios en Rosario.

"Estamos gerenciando la miseria, poniendo toda la ayuda posible", admitió el funcionario. Esto significó retirar personal de las direcciones generales, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), Policía de Acción Táctica (PAT) y Comunitaria para contener esta situación crítica en Rosario.

"No me gustan los parches, sino los planes y tenemos varios ambiciosos", remarcó Sarnaglia para agregar: "Pero estamos con un presupuesto 300 por ciento por debajo del que deberíamos tener y con la cuarta parte de los móviles fuera de servicio; esto es en Rosario 240 patrullero menos".

Cuando se lo consultó sobre la bronca y los reclamos de los rosarinos, el jefe policial no dudó: "Tienen que marchar. En los últimos dos años las convocatorias no pasaban de 50 personas, espero que ahora sí, porque hay gente que tiene que votar leyes y no escucha las prioridades del pueblo" en referencia a la norma que no sale.

Pero la sorpresa fue mayúscula cuando la máxima autoridad de los uniformados en Santa Fe hizo su catarsis. "Como vecino estoy harto. Mis dos hijas sufrieron dos robos en el último año y medio. A una de ella le vaciaron la casa dos veces. Y no vivo en una campana de cristal, mi casa está en un Fonavi y no tengo patrullero en la puerta".

Tras revelar que sus vecinos le marcan sus disgusto por la escasez de policías en la comisaría de su barrio , siguió en tono crítico. "Alguien tiene que despertar. No podemos seguir así. Hay mil policías menos que en 2017, con unidades regionales que tienen la mitad de personal que hace una década, pero el doble de población que atender".

Más allá del duro diagnóstico sobre la seguridad, Sarnaglia aclaró que en Rosario la situación "es reversible". Entre las ideas del salvataje figura un plan para retener policías en situación de retiro. Se necesitan reemplazar dos mil uniformados, pero el Instituto de Seguridad Pública (Isep) tiene capacidad para 500 egresados al año.

"En Rosario no hay manta corta. Es directamente una servilleta. Pero igual trajimos más efectivos de direcciones generales para destacarlos en los barrios más conflictivos. Hay delincuentes de menos de 25 años que se criaron entre bandas criminales", remarcó para volver con una frase polémica: "A la gente la dejaron sola ante la delincuencia y lo tenemos que revertir".

El titular de la fuerza mostró números. El martes se vencieron 500 chalecos antibala, lo que totalizan unos 8.500 vencidos. "La compra se debió hacer el año pasado y no puedo sacar gente a la calle. Encima, el 14 de febrero pasado hubo 300 pedidos de pase a retiro porque trabajaron 30 años, ganan 2 pesos con 50 y se quieren ir".

Finalmente, cuando se lo consultó sobre el panorama a futuro en el corto plazo, en relación a la ola de homicidios que golpea a la ciudad, Sarnaglia fue categórico: "Lamentablemente hay que prepararse para más. La policía tiene que recuperar la calle que hoy está tomada por las bandas de delincuentes".