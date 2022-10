El municipio proyecta optimizar el servicio, aunque aclara que ya no existe la concesionaria Rosario Bus. No habría otra suba del boleto

El próximo 30 de noviembre expira el plazo de emergencia en el transporte urbano de pasajeros. Y, en este marco, el municipio adelantó que habrá una servicio con mayores frecuencias, pero en un contexto en donde se retiró una de las dos firmas privadas concesionarias del transporte en la prepandemia. “Será una mejora en la prestación de un sistema adaptado”, remarcó el coordinador del gabinete, Rogelio Biazzi, al adelantar que no está contemplado aumentar el boleto el resto de 2022. “Con la llegada de más partidas en subsidios, no debe haber paros hasta diciembre”, estimó el funcionario.

Luego de varios eventos masivos donde el servicio fue criticado por resultar escaso y las frecuencias muy demoradas, la mirada está puesta en el próximo Encuentro Nacional de Colectividades que tendrá lugar a partir del mes que viene en el parque a la Bandera.

Es por ello, que se pide el cese de un transporte reducido en pandemia (fusión de líneas, cambios de recorridos, y luego extensión del algunos tramos a partir del año pasado), ya que en la actualidad recuperó los 400 mil viajes diarios, un índice casi idéntico a los boletos cortados en 2019.

Para el propio Biazzi, el fin de la emergencia llegará el próximo 30 de noviembre. Y, a partir de allí, existen varios proyectos y alternativas en carpeta que tienen los técnicos del área de Movilidad como opción para poner en marcha.

“Estamos estudiando la forma de continuar después de esta fecha, y habrá que hacer una reestructuración porque claramente no se puede volver al viejo sistema, entre otras cosas porque ya no opera en la ciudad una ex concesionaria (El Cacique Ros). El esquema es ver cómo se sale de la emergencia, proyectando esta salida con un servicio adaptado y optimizado; con más frecuencias porque implicará una mejora del servicio a partir de la esta salida y de revertir el proceso hacia una nueva modalidad”, apuntó Biazzi.

Otras de las precisiones que brindó el funcionario fue la negativa a aumentar el boleto, en la cuarta y última chance que tiene el Ejecutivo tras la potestad conferida por el Concejo para hacerlo.

El primer aumento del boleto del año fue los primeros días de febrero, cuando el pasaje pasó a costar 59,35 pesos, lo que implicó un incremento del 19,9 pesos. Luego, el 23 de mayo se ubicó el precio en 69,50 pesos. Y a partir del 26 de septiembre pasado cuesta 85 pesos.

Sin tocar el boleto

“No estamos pensando tocar el boleto. Seguimos muy pendientes del tema de los subsidios y no aplicaremos la facultad de subirlo. Con los subsidios nacionales creemos y esperamos no tener que usarla por el resto del año”, ratificó Biazzi.

Otro adelanto a La Capital fue la mirada sobre la conflictividad gremial que tuvo un rebrote en las últimas semanas de la mano de un pedido de los choferes del interior. Los colectiveros de UTA piden el 35 por ciento de suba que ya cobraron sus pares porteños, y luego de 48 horas de paro, la medida sindical se congeló con las promesas oficiales de más partidas.

“Con las resoluciones de este año alcanza para pagar el ciento por ciento de los salarios y hasta diciembre estamos cubiertos. Además, en Rosario el aporte municipal es muy grande y fue el mes pasado una cifra similar a lo entregado por Nación. A su vez, aportamos al sistema propio (Movi)”, subrayó Biazzi para insistir: “Llegamos a la totalidad de la pauta salarial hasta diciembre, no tendrían que producirse medidas de fuerza”.

Inminente

Una vez más los funcionarios volvieron a anunciar que la puesta en marcha para un período de adaptación por 120 días de la tarjeta nacional Sube está a la vuelta de la esquina.

“Es inminente. Está muy avanzado el tema y a la espera de firmarse un convenio con Nación por la Sube en reemplazo de la local Movi. Esto también permitirá mejorar la situación del transporte, y los beneficios sociales harán que más personas se suban al sistema. Ya hubo varias reuniones con los equipos técnicos para implementar las canceladoras (ya homolgadas técnicamente) y avanzar”, insistió Biazzi. Así, el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano volvió a anunciar ayer a este diario: “Estamos para firmar el convenio pronto”.

Acta paritaria

Tras los conatos de paro, que se apagaron con la intervención del superministro Sergio Massa se firmó este miércoles el acta entre el gremio de los choferes y los empresarios nucleados en Fatap. Pero es un convenio entre las partes donde no participaron ni Nación ni las provincias.

La promesa es agregar 2 mil millones a los 46 mil millones de pesos de subsidios para el interior en este 2022.

De este modo, la distribución de fondos del Estado Nacional se para el último trimestre de la siguiente manera: 4.500 millones para octubre, 6 mil para noviembre y casi 5.850 millones para diciembre para cumplir con los aguinaldos y aumentos.

Para el 2023

Aparte, hay prometidos otros 10 mil millones de pesos en enero como adelanto, en el marco de los 85 mil millones previstos para 2023, “como piso” de subsidios para el interior del país. Se estima desde el gobierno central que deberían garantizarse, del total, unos 6 mil millones de pesos provenientes de aportes de los distritos del interior del país.

También cabe recordar que en el compromiso de más partidas, el gobierno nacional emplazó a las provincias a aportar un porcentaje superior al que venían haciendo.

Santa Fe anunció que aumentará un 140 por ciento sus aportes entre el año en curso y el venidero. Llevará los fondos de 3.600 a 8.600 millones de pesos.