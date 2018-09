La fiscal ordenó peritar el celular con el que la docente habría acosado a su alumno

groomingen el que está involucrada una docente". La fiscal de Delitos Sexuales, Alejandra Raigal, confirmó que la madre del chico de 13 años que habría sido acosado sexualmente por su maestra de música en la escuela Almirante Brown, de Liniers al 1700, "presentó pasado el mediodía la denuncia" y, de comprobarse la acusación, sería "el primer caso deen el que está involucrada una docente".

Raigal, quien está al frente de la investigación, señaló a La Capital que "recién al mediodía la mamá hizo la denuncia" y añadió: "Habló conmigo, me trajo el celular de su hijo y ya dispuse las medidas para que se mande a peritar el aparato".

"El grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales".

"Tomé conocimiento del caso a través de los medios de comunicación y por mi cuenta me comuniqué con la escuela, quienes me facilitaron el teléfono de la mamá y me puse en contacto para decirle que hiciera la denuncia. Ella estaba orientada por un camino incorrecto porque había ido a la Dirección de Niñez y otros lugares", amplió Raigal.

La fiscal dio detalles de cómo continuará el proceso y destacó que "se va a comenzar la investigación con la pericia y su hijo va a mantener una entrevista con una psicóloga la semana que viene y con los resultados de esto se determinarán los pasos a seguir"

Al ser consultada sobre si el delito que se investiga se enmarcaba en un caso de grooming, Raigal lo ratificó: "Esto tiene la apariencia de un delito de grooming. Con esos resultados se determinará la fecha de la audiencia imputativa de esta docente. En caso de comprobarse el delito, la condena que podría recibir es de una pena baja, con un mínimo de seis meses, de ejecución condicional. Con las distintas probanzas evaluamos desde Fiscalía una salida alternativa o ir a juicio".

La fiscal reveló que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) recibe "muchísimas" denuncias de grooming, pero advirtió que este sería el primero en el que está comprometida una docente.

Raigal reveló luego que, si bien no manejaba cifras concretas, los casos de grooming en los últimos tiempos

"han aumentado. Hay mucha más exposición de los niños en las redes sociales, se publicita todo y los niños y adolescentes pasan mucho tiempo con los medios electrónicos y son más propensos a este tipo de situaciones".