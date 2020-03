La FED bajó la tasa a 0%, el mismo nivel de la crisis de 2008

La Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos volvió a recortar sorpresivamente ayer su tasa de política monetaria. Esta vez la redujo un punto porcentual, para dejarla entre el 0 y el 0,25% a 10 años. La decisión forma parte de la batería de medidas para evitar una crisis financiera internacional, atizada por los efectos del coronavirus.

El organismo monetario se comprometió también a inyectar unos u$s 700.000 millones en la economía a través de la compra de u$s 500.000 millones en bonos del Tesoro y de otros u$s 200.000 millones en valores hipotecarios.

La decisión fue adoptada casi por unanimidad por el directorio de la FED (uno de sus integrantes se opuso) con el objetivo de hacer frente al shock recesivo sobre la actividad económica que implicó en los últimos días la expansión del coronavirus en el mundo.

El organismo también recortó los tipos de préstamos de emergencia para bancos en 125 puntos básicos hasta el 0,25% y prolongó hasta los 90 días el plazo de devolución. Igualmente, rebajó los requisitos de reservas requisito de reserva para miles de bancos y mejoró la liquidez en dólares en todo el mundo en coordinación con los bancos centrales de Canadá, Inglaterra, Japón, la UE y Suiza.

La FED no situaba los tipos en este nivel desde la crisis global de 2008, cuando los mantuvo a cero durante siete años, hasta diciembre de 2015. El banco central que conduce Jerome Powell advirtió,

además, que “está preparada para emplear el potencial completo de sus herramientas para apoyar el flujo de crédito para los hogares y empresas y respaldar sus objetivos de empleo y estabilidad de precios”.

Los mercados internacionales siguen con atención los movimientos de los países miembros del G7 y los ministros europeos de Finanzas y la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) para intentar frenar la caída de los mercados de las últimas semanas.

El G7, que reúne a Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, mantendrá hoy una cumbre extraordinaria por videoconferencia. En paralelo, el Eurogrupo se reunirá para la adopción de medidas que pueden llegar a incluir ajustes fiscales.

A nivel regional, para el miércoles se espera que el Banco Central de Brasil revise su política monetaria y decida sobre las tasas de interés, actualmente por encima del 4%. En el otro extremo del planeta, el Banco de Japón decidirá sobre las tasas el jueves.

Los mercados internacionales también estarán atentos a la difusión de indicadores económicos en los países afectados por la pandemia. El gobierno alemán difundirá mañana el índice de confianza de los inversores (ZEW), mientras que Estados Unidos dará cuenta de la evolución semanal de las solicitudes de subsidios de desempleo.

Uno de los datos más esperados se dará a conocer hoy. Se trata de las cifras de la producción industrial china del primer bimestre de 2020, que reflejará el impacto del virus en su economía y su capacidad de recuperación. En febrero, el índice manufacturero del gigante asiático se retrajo 2% debido a la paralización de plantas de producción. De acuerdo a los últimos reportes, con excepción de la provincia de Hubai, el 95% de las grandes empresas chinas retomó su actividad, al igual que el 60% de las pymes.

El miércoles, en tanto, se conocerán las cifras actualizadas sobre inventarios de petróleo en Estados Unidos, con un petróleo sensibilizado por la pandemia y el enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudita.

Desde el estallido de la crisis de coronavirus, Italia aplazó el pago de impuestos y reforzó los fondos de las asignaciones por desempleo, mientras que Alemania dispuso una “línea de créditos sin límite” a las empresas afectadas por el parate. En Corea del Sur aumentaron los subsidios al salario que pagan las pymes y las asignaciones destinadas a personas que se dedican al cuidado del hogar. El Reino Unido bajó la tasa. Emiratos Arabes Unidos anunció ayer un paquete de estímulo valorado en u$s 27.000 millones.