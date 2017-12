Escoltada por representantes de Amsafé y de organismos de derechos humanos, la hija de la bibliotecaria fallecida el 3 de mayo pasado en un oscuro episodio dentro de la comisaría 10ª presentó ayer una denuncia administrativa contra el primer fiscal que actuó en el caso, Luis Schiappa Pietra.

La presentación, patrocinada por el abogado Sebastián Sancevich, apunta contra el accionar del funcionario judicial por haber cometido "serias irregularidades" en perjuicio del esclarecimiento de la muerte de María de los Angeles Paris, entre ellas las condiciones en que se hizo la primera autopsia, una "intolerable" pérdida de pruebas (por ejemplo, de la ropa que la mujer llevaba puesta), la negativa a la familia para que pudiera ver el cuerpo, "inexplicables demoras" en medidas procesales y otras decisiones que hasta ahora "sólo ayudaron a encubrir a la policía".

Las confusas circunstancias en que murió la docente de las escuelas Gurruchaga y ex Técnica 2 quedaron bajo la investigación de Schiappa Pietra, como fiscal de Homicidios Dolosos, y también de la titular de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci.

Pero la familia de Paris, así como su abogado (por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que representan a la querella, no cuestionan el desempeño de Bartocci, sino el de Schiappa Pietra.

"Hacemos esta presentación ante la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación por las serias irregularidades que hemos constatado durante toda la investigación y desde el inicio: la familia no accedió a ver el cuerpo; se perdieron pruebas, algo intolerable para la Justicia; la autopsia no se hizo con las condiciones y los protocolos nacional e internacional con que debería haberse hecho; no tenemos la pericia de los celulares de la policía, y todo eso va contra el correcto desempeño de la Justicia, afecta el interés general y particular, e impide el esclarecimiento del hecho", señaló Sancevich en la puerta de la sede de la Fiscalía Regional de Montevideo al 1900.

Sancevich acompañó a la hija de Paris, Erika Salazar, junto a la secretaria de Derechos Humanos de Amsafé, Daniela Vergara, y una integrante de la Cátedra de Criminología de la UNR, María Eugenia Mistura. Todos convencidos de que a Paris la mataron en la comisaría "estando en custodia", donde fue hallada "esposada y violentada" después de haber ido supuestamente en busca de ayuda ante un intento de robo.

La hija de la víctima no se cansó de repetir que a su madre "la mataron" y recordó que la reautopsia practicada en la Morgue Judicial de la Nación (después de la primera, severamente cuestionada, que se hizo en Rosario) "demostró la gravedad de las lesiones que presentaba", compatibles con golpes y tortura.

■□Desde Amsafé, Vergara contó además que Schiappa Pietra solicitó al Ministerio de Educación el legajo completo de la bibliotecaria para conocer sus pedidos de licencia médica, algo que a juicio del gremio y de la propia hija no apunta sino a "revictimar" a la mujer, desplazando la clave de lo que ocurrió de la responsabilidad policial a la condición psíquica en que se encontraba la bibliotecaria al momento de ser esposada y encerrada en la dependencia policial.╠