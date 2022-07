La falta de insumos importados pone en alerta a varias pymes rosarinas

La recuperación de la actividad y la toma de empleo fueron un factor importante que se evidenció en los primeros meses de 2022. En este marco, la actividad industrial viene creciendo en forma sostenida.

Lo hizo en mayo en un 8,1 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, según los resultados del Ministerio de Desarrollo Productivo y que coincidieron con la evolución del 8,8 por ciento que registró la producción industrial en Santa Fe en el mismo mes, según datos de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

Datos que fueron corroborados por el propio Chale.

“El nivel de actividad en Rosario al mes de junio, estuvo por encima del 10 por ciento de crecimiento interanual en el primer semestre del año”, destacó pero encendió las alarmas sobre el conflicto que se desató con la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, la escalada del dólar y las dificultades de los sectores productivos para obtener el billete estadounidense para importar insumos.

Lo que viene

“El interrogante está en el segundo semestre, y pone un signo de pregunta en el nivel de actividad a futuro, con sus consecuencias. Hay varios planteos que nos han llegado, se están recolectando dificultades y nosotros trabajamos las inquietudes. El nivel de consultas y planteos se intensificó en las últimas dos semanas”, remarcó el funcionario.

Desde la Secretaría de la Producción se diagnosticó el problema como una situación de crisis en la macroeconomía, con efectos en la economía real, disparada de la inflación, caída del poder adquisitivo; “que de continuar en el tiempo tendrá que ver con la desaceleración y caída de la actividad, y es claramente lo que el gobierno nacional debería evitar”.

Los reclamos y planteos que se recibieron en los despachos oficiales del municipio responden en su gran mayoría a empresas medianas que reúnen a una masa importante del empleo en Rosario.

“La queja es reiterada: pasa por no poder reponer stocks de mercadería, de insumos, de materias primas y no contar con una previsión, lo que produce un daño en el proceso productivo. Los empresarios se quedan sin capacidad para proveer pedidos. Esperemos no llegar a que se decida sobre horas extra o anticipo de vacaciones, porque ahí sí afectaría el empleo, que tuvo una recuperación que costó mucho en la pospandemia y es la principal preocupación de todos los sectores involucrados”, dijo el funcionario.

“Esto enciende la luz de alerta porque significa no contar con mercadería, suba de precios, reducción de la oferta y sobre todo la mirada puesta en la industria, porque produce un efecto dominó y va directamente a los precios”.

Mirada provincial

El ministro de la Producción santafesina, Daniel Costamagna, también dio su punto de vista ante una consulta de La Capital.

“La industria está en actividad, pero lo que tenemos que cuidar es que no se detengan los procesos productivos en la provincia. Estamos elevando los reclamos al Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, esperando respuestas. Hay una actividad económica que está creciendo y no vemos que se frene salvo que empiecen a faltar en forma sostendia insumos importados, con lo cual se complicaría todo”, indicó. No hay un rubro que encabece el faltante, sino que atraviesa transversalmente todos.

Por eso, Costamagna afirmó que “no es sencillo, y se están viendo por sectores y empresas según los componentes que usen con el fin de sustituir importaciones. De todos modos, el problema es serio, y preocupante, no hay que simplificarlo. El inconveniente existe y hay que esperar a los próximos días, y sin dudas hay cuestiones que se tendrían que haber solucionado de otra manera; fundamentalmente con la importación de energía y de gasoil. En provincias como la nuestra se expresa más porque nosotros lideramos todos los índices de crecimiento”, cerró el ministro.