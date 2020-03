La falta de billetes de 5 pesos complica a los comerciantes

"Son 36 pesos", le dice a un cliente la encargada de una panadería céntrica. El anciano, que lleva dos bizcochos de hojaldre, saca un billete de 100. La mujer entrega, con fastidio, 70 pesos de vuelto. "Me debés 6", le dice. Y mirando hacia afuera se queja: "Nunca nadie me los trae después". La escena se repite en negocios de todo rubro, a lo largo y a lo ancho de la ciudad.

Es que la falta de monedas de cinco pesos está generando un verdadero malestar en los comerciantes rosarinos, que se ven obligados a hacer malabares, recortar sus márgenes de ganancia, entregar caramelos y curitas, o implementar estrategias extravagantes como el desarrollo de cuasi monedas para dar el vuelto.

Desde que el último 29 de febrero salieron de circulación los billetes, muchos locales se han visto obligados a redondear los precios, resignando ganancia, o en el caso de algunos supermercados, como el autoservicio "Francia" (Francia 925), o "Super Man" (Rondeau 3675) a implementar una especie de bono cancelatorio que no es más que un papel firmado por el dueño que puede reutilizarse en el mismo negocio e infiere una práctica ilegal.

Si bien no se aceptan más en las cajas, hasta el 31 de marzo los comerciantes todavía tienen tiempo para cambiar o depositar los billetes en el Banco de la Nación Argentina.

"La verdad es que no estamos de acuerdo con estas cuasi monedas, las que deben usarse son las de uso legal, pero necesitamos que deje de haber escasez", sostuvo Sergio López, de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario. Además, denunció que se dirigen a todos los bancos a cambiar monedas, pero "a veces hay y a veces no", y que incluso le compran cambio a los clientes, pero "nadie tiene".

El dueño del supermercado Génova dijo que la situación "genera en las cajas una problemática, porque el cliente necesita el vuelto", entonces resignan la diferencia y redondean para abajo. Sin embargo, detalló que producto de la inflación, "la gente a veces se lo deja al cajero o pide golosinas", pero no es algo que haga compulsivamente. "Los que usan el método del bono son supermercados asiáticos, que lo vienen haciendo desde que había monedas", ratificó.

Cambio

"Lo de los vales es una locura, pero demuestra la falta de monedas que hay, nos está afectando a todos y no tenemos respuesta aún cuando lo planteamos hace mucho tiempo. Ya lo sufrimos con la transición del billete de dos pesos a moneda, pero ahora es peor, porque hay menos en la calle", lamentó Marcos Difilippo, presidente de la Cámara de Quiosqueros de Rosario.

El referente del sector manifestó que "no pueden ir tres veces por mes al banco a cambiar", porque no disponen de ese tiempo. "Tenemos que redondear los precios para abajo, porque el cliente no tiene la culpa", admitió. Y adelantó que esperan "que no se las entreguen todas a las grandes cadenas, que en las cajas tienen bolsas llenas, y también le den a los quiosqueros de barrio".

Por su parte, Ricardo Diab, titular de la Asociación Empresaria de Rosario, contó que insisten con su pedido de postergación de la aceptación de los billetes en el mostrador, aunque aún no han recibido respuesta. "Le están causando inconvenientes a las pequeñas transacciones, ya que es difícil redondear hacia abajo, porque es mucha pérdida para el comerciante en ventas de bajo volumen y una diferencia muy grande para el cliente si se hace hacia arriba", se quejó.

En tanto, afirmó que "tener que dar vuelto en caramelos o monedas de un peso o dos, tampoco alcanza". El dirigente aseguró que el Estado retiró 450 millones de pesos en billetes de 5, y por cada tres unidades de papel ha colocado una sola moneda. "Está faltando una parte importante. Por eso pedimos que se pueda aceptar hasta que se equilibre", dijo Diab.

Un problema que se repite a diario

“Sabemos que el valor es muy bajo en relación a lo que cuesta fabricar una moneda”, apuntó Sergio López, de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario, respecto de la demora en la aparición de un flujo continuo de monedas de cinco pesos. Es que, según la Asociación, se retiraron 450 millones de pesos en billetes y se reintegraron al sistema solo 150 millones en metal.

Por ello, el representante de los supermercadistas dijo que la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, la organización nacional en la que está inscripta la cámara, ha enviado notas al Banco de la Nación Argentina para que aceleren la producción de monedas y las inyecten en el mercado local. “La respuesta es siempre la misma, que debemos acudir a los diferentes bancos porque es su obligación es entregarlas, pero en la práctica siempre hay faltantes”, señaló.

“Sacaron el billete antes de largar la moneda. Y debería haber sido al revés. Hasta ahora no han dado ningún tipo de solución”, cerró López.