La estafaron en 40 mil dólares y afirma que hay 400 damnificados en Rosario

Una mujer aseguró que fue estafada en 40 mil dólares por una empresa de inversión en línea, y sostuvo que solamente en Rosario son cerca de 400 los damnificados.

"Te voy a llevar al master, al número uno, el tipo que trajo la empresa Trading Waves a la Argentina"; así la convencieron a Yésica de invertir cerca de 40 mil dólares en una criptomoneda llamada Tronus, una moneda digital creada por la misma empresa que por estos, asegura la víctima, pone distintas excusas para no pagar las ganancias.

Yésica contó que solamente cobraron las ganancias del primer mes, dinero que no llegó a sus manos ya que lo volvieron a invertir. "De un momento a otro empezó a haber problemas, se culpaban entre ellos por falta de dinero, decían que habían jaqueado las cuentas", indicó en diálogo con El Tres.

"En Trading Waves nos hicieron cambiar nuestros dólares por una moneda que generaron ellos, Tronus, que es propia de su empresa", dijo, y añadió: "Tenemos millones de Tronus pero la plata no aparece".

La mujer aseguró que a nivel mundial son cerca de 90 mil las personas que invirtieron en esta empresa, y de los cuales unos 400 son de Rosario. "Dicen que dentro de treinta días van a habilitar un exchange para cambiar los Tronus por Bitcoins, que vamos a poder vender para recibir nuestro dinero", dijo, pero aseguró que los plazos se prorrogaron varias veces y ya se cumplieron sin que tuvieran respuestas positivas.

Trading Waves es una empresa de brokers online, un comercio en línea que permite invertir en criptomonedas y que promete ganancias diarias de un 3%.

El sitio Brokers Recomendados, que se dedica a analizar brokers online, señala que Trading Waves "es una empresa no regulada, no menciona dónde tiene base" y "no menciona qué empresa administra la página web".

Algunas víctimas rosarinas ya se pusieron de acuerdo hacer una denuncia conjunta en la Justicia federal y presentarla también en la embajada de la República Dominicana, donde estaría la sede central de Trading Waves.