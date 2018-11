La Escuela San Juan Diego de barrio Toba sufrió 35 robos en los últimos tres años

Fue el fin de semana, cuando la Escuela San Juan Diego está cerrada y, pese a las rejas y a que queda a 20 metros de la comisaría 20ª, queda desprotegida. Rompieron un vidrio, entraron al amparo de las sombras y se llevaron un botín preciado solamente por los chicos de la secundaria: la ropa que estaban juntando para recaudar fondos para el viaje de estudios con el que sueñan entrañablemente.

En los tres años desde su apertura, la escuela sufrió robos 35 veces. Pero este es el que más duele, porque golpea en la esperanza de los chicos de quinto año de la secundaria que confiaban en poder viajar a Mar del Plata y conocer el mar. Para eso recolectan la ropa, que después venden en una feria frente a la escuela. Los ladrones se llevaron las prendas que tanto les habían costado juntar y también sus ilusiones.

"La escuela presta un servicio social muy importante porque no solamente da clases sino que tiene un comedor que le da de comer a 500 chicos"

Pero no bajan los brazos, al menos no el padre Lucas Policarpo, a cargo del colegio, quien aseguró que este robo lo motiva para seguir trabajando. "Esto muestra la realidad que vivimos no solo como barrio sino como sociedad, tenemos que aprender a cuidarnos entre todos, se roba porque mucha gente se calla, se encierra en sus casas, y eso tiene que cambiar", aseguró el sacerdote.

>> Leer más: Por sexta vez en lo que va del año le robaron a la escuela de barrio Toba

"La idea era hacer un viaje cortito, de cuatro días, para que los chicos conozcan el mar", contó el cura a Canal 5, y explicó: "Iríamos en una combi y allá nos prestan una casa los maristas y cumplir el sueño de los chicos. Nosotros no perdemos las esperanzas, los pobres siempre trabajamos desde la esperanza y desde el barro, cuando nos pegan nos hacemos más fuertes y somos más creativos. Algo que se nos va a ocurrir, para poder viajar".

El Complejo Educativo San Juan Diego está ubicado en Juan José Paso al 1900, en el corazón del barrio Toba. Fue inaugurado en 2015 y sufrió robos en 35 oportunidades. Está rodeado por una reja y, lo que le da más seguridad, está ubicado a unos escasos 30 metros de la seccional 20ª, sin embargo, los ladrones se las ingeniar para entrar, en general por las noches, y llevarse los elementos de valor que encuentran a su paso.

"La escuela presta un servicio social muy importante porque no solamente da clases sino que tiene un comedor que le da de comer a 500 chicos de enero a diciembre y tenemos la escuela orquesta también", explicó Policarpo, y añadió: "Yo calculo que fueron chicos que buscan algo para la droga, que aprovecharon cuando vieron que los policías salían a hacer algún patrullaje y entraron a robar".