La EPE presentó un novedoso modelo de turbinas hidrocinéticas

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) se presentó con un stand en el Salón Internacional del Ambiente Rosario (Siar), en donde mostró las posibilidades que brindan las camionetas eléctricas y sus cargadores.

La ejecución de los autos eléctricos nace del desafío de un rediseño en la distribución de la energía a partir de los nuevos espacios de consumo. El proyecto es en un esquema de distribución que implica el aumento de la demanda de potencia y la energía consumida a corto o mediano plazo por la carga de los vehículos eléctricos.

La otra novedad por parte de la EPE durante el Siar fue la turbina hidrocinética, sobre la que el presidente de la empresa, Maximiliano Neri, destacó que es un dispositivo utilizado para transformar energía cinética con el curso del agua de medio y gran caudal.

"Es valioso resaltar que si nos proponemos pensar en el uso eficiente de la energía, también podríamos pensar en obtener como recurso la energía hidrocinética en nuestra provincia", remarcó el presidente de la EPE, y aseveró que a partir de la velocidad de la corriente de agua del río Paraná, se puede obtener energía renovable para el sistema eléctrico

A ello, sumó: "Es importante plantearnos el apoyo a la industria santafesina en la ejecución de estos dispositivos, ya que nuestro ambiente se caracteriza por la prosperidad de recursos naturales".

Además, las turbinas generan electricidad todo el día, no producen contaminación ambiental, no generan ruido, no requieren obras de infraestructura previa y se adaptan automáticamente a cualquier crecida o bajante del río.

El titular del proyecto de turbinas hidrocinéticas, Ignacio Veutro, agregó: "El diseño de las turbinas permite su escalabilidad; es decir, concede el aumento de su tamaño para transformarla de una energía de baja a una de media potencia".