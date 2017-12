La empresa realiza análisis internos de manera paralelapara precisar causales

"Hasta ahora no hay certezas de qué pudo haber pasado. Descartamos lo del agua por el protocolo de análisis del supermercado, y seguiremos las investigaciones por otro lado", confió Fernando Loto, uno de los referentes de la empresa Dreamers y del salón de eventos Estación del Norte. "Hasta que tengamos los informes del Instituto del Alimento, nosotros, por nuestra propia cuenta, ya mandamos a hacer pruebas sobre todo. Y mañana (por hoy), a las 8, tendremos nuestros primeros resultados", se encargó de remarcar el empresario.

Loto volvió a subrayar que "no tenemos constancia formal de tanta gente intoxicada. Bromatología no la tiene y nosotros tampoco". Y recordó que ayer estuvo en el Instituto del Alimento. "Ellos no pueden hacer mucho porque no hay muestras de comidas, porque todo lo que sobra, se tira, no se guarda nada. Y esta cena fue el sábado. Sólo queda que epidemiología estudie la evolución de los casos de las personas afectadas", explicó. "La verdad es que estas cosas las vamos aprendiendo en el camino. Desde ahora, de cada fiesta que hagamos, vamos a dejar una muestra guardada por cualquier cosa", admitió el empresario.

Y profundizó su posición: "Hay dos millones de factores que pueden influir en estos episodios, no necesariamente tiene que ser la comida. Nosotros tenemos una lista de proveedores que también van a estar afectados a la investigación. Y mañana (por hoy) puede haber resultados".

"Nosotros mandamos a hacer pruebas sobre comida que está en la cámara, pero esa no es la misma comida que se sirvió esa noche. La que se sirvió, se comió. Y la que no se comió, se tiró", resaltó.

Sobre la decisión del Instituto del Alimento de cerrar el salón otras 48 horas, comentó que "ya reprogramamos las fiestas a otros salones, porque yo soy el principal interesado en saber qué pasó".