La eliminación del ticket en el colectivo encendió la polémica

La no emisión de tickets a la hora de usar los colectivos del transporte urbano de Rosario debutó con polémica, desconocimiento e incertidumbre por parte de los usuarios, muchos de los cuales pusieron el grito en el cielo. La controversia obligó a la Municipalidad a dar respuestas. Las autoridades informaron que el saldo de la tarjeta Movi puede ser visto en la misma máquina conceladora apenas se acerca el plástico para abonar el viaje y garantizó el llamado "boleto solidario", que se produce cuando un pasajero solicita el uso de la Movi a otro al no tener saldo suficiente o no contar con ella. La duda planteaba la posibilidad de que eventualmente el seguro no lo cubriera o se quedara sin comprobante.

Tanto la secrertaria de Transporte del municipio, Mónica Alvarado, como el presidente del Ente de la Movilidad (EMR), Carlos Comi, se vieron obligados a salir a responder la requisitoria masiva del público en los medios de comunicación.

La decisión de anular la entrega del boleto a través de la máquina canceladora se dio a conocer el pasado viernes, cuando se anunció el aumento de la tarifa del transporte de pasajeros que, desde el primer minuto de este año, es de 23,17 pesos. Ese día se indicó que la no emisión de los comprobantes forma parte de la campaña denominada Papel Cero.

La novedad puso en alerta a la gente, que planteó algunos "vacíos". Además, la cuestión tomó por sorpresa a varias personas que no estaban enteradas de la nueva decisión.

No fueron pocos los rosarinos que ayer, primer día hábil del año, marcaron el viaje en la canceladora en varias oportunidades esperando recibir el papel. Por consiguiente, gastaron, en pocos segundos, mucho más crédito que el destinado para realizar un sólo viaje. Ante eso, la Intendencia insistió en que el pasaje sólo queda registrado en la tarjeta Movi.

Sin embargo, quienes hagan uso del del boleto solidario, es decir que pidan prestado un viaje a otro pasajero a cambio de dinero efectivo, se preocuparon ante la posibilidad de no poder comprobar que efectivamente abonaron el pasaje si quien colaboró se bajó antes.

Es que en las últimas horas, la empresa Rosario Bus comunicó en sus unidades que a partir de ayer estaba prohibido que los usuarios pagaran el viaje a otra persona.

No obstante, el mensaje fue desacreditado por Alvarado, quien indicó que el alerta de la empresa no es válido.

Es más, Comi alentó en La Ocho a personalizar la tarjeta, además de abundar en que "no habrá problemas en el caso de seguro por accidente".

El responsable del EMR informó que la compañía privada de la familia Bermúdez "ya fue notificada de que no puede hacer lo que hizo, dictar una norma", al colocar un letrero en las unidades para advertir sobre restricciones.

Incluso, Alvarado dijo que el municipio confeccionó de urgencia "una calcomanía para aclarar" desde hoy en las máquinas de los ómnibus que continúa en vigencia la alternativa de pagar el boleto a otra persona y si el usuario solidario se baja, "no pasa nada".