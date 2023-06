La directora de la escuela dijo que el alumno que llevó un arma lo hizo como "una travesura"

“Las clases se dictan como corresponde, no tenemos por qué suspender actividades”, afirmó Daniela, la directora del establecimiento, quien brindó más precisiones sobre lo ocurrido este lunes a la tarde y que tuvo a un chico de 10 años como protagonista. “El alumno manifestó que el abuelo le había dado un arma que era de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los chicos no estaban en el salón y la mochila estaba abierta, la docente del grado comprobó que el arma estaba allí. Enseguida se llamó a la familia, quienes vinieron de inmediato a la escuela, y se hizo todo lo que había que hacer protocolarmente”, sostuvo Daniela.

“No conocemos de armas y nos manejamos de acuerdo a lo que dijeron los policías. El revólver siempre estuvo en la mochila. Jamás fue exhibido. El chico manifestó que lo había traído, pero como si fuese una broma. Lo comentó a los compañeritos y como lo dijo varias veces, la docente del grado se enteró. Fue entonces que la maestra se acercó a la mochila, y como estaba abierta comprobó que era verdad, el arma estaba ahí”, subrayó la directora.

Daniela no ocultó la sorpresa que le causó la presencia de un arma de fuego en la escuela. “Obviamente no es algo común. Y por eso nos sorprendió a todos y así comenzamos a ver cómo actuar. Por suerte, el alumno no exhibió el arma ante sus compañeros. Estas situaciones de violencia nos tienen alerta. Fue un incidente que no deja de ser peligroso por lo que pudo pasar”, agregó.