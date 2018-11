"Acá estamos, sobre el escenario mostrando nuestras vidas". Así lo dice Bibiana Blason, que con 58 años, casi dos décadas más que el promedio de supervivencia de la población trans, no sólo atravesó el calvario que significó la última dictadura cívico militar, sino el particular ensañamiento que en esos años recayó sobre ese colectivo. Sobrevivientes del exilio, la violencia y la desaparición, y tras recibir este año el reconocimiento del gobierno provincial como ex presas políticas, ella, Carolina Boetti, Laly Rolón, Marzia Echenique y Katy Cursio volverán se subirán hoy al escenario del Teatro de Plataforma Lavardén y contarán esa historia en primera persona.

"Finalmente Reparadas" es la primera obra de teatro realizada por mujeres trans víctimas de la dictadura. Si bien son cinco sus protagonistas, representan a muchas más, ya que están entre las 19 mujeres trans de la provincia —11 rosarinas y 8 santafesinas— que en mayo fueron reconocidas por el gobierno santafesino, lo que significa el acceso a una pensión como lo establece la ley provincial de reparación histórica.

Mensaje

Dirigida por Omar Serra y producida y guionada por Pamela Rocchi, la obra recorre las vidas y violencias de estas cinco mujeres tanto en los años de la dictadura, como ya entrados los 80, cuando dieron la pelea por "sobrevivir queriendo ser quienes ellas habían elegido ser, y dejando así un precedente para la historia rosarina y santafesina", cuenta la productora.

Escándalos, policías, complicidades, drogas y prostitución son parte de los relatos que sostendrán sobre el escenario, pero también las amistades, las incondicionalidades y la belleza.

"Es una forma de mostrar y expresar todo lo feo y triste que hemos pasado", cuenta Rolón, que al igual que su compañera admite su "gusto" desde siempre por el teatro. Pero fundamentalmente, como recalcó Echenique, se trata de "un mensaje de memoria, verdad y justicia" que no sólo recuerda a las mujeres trans desaparecidas y a todas las que fueron perseguidas por su condición de género, sino que es "un mensaje fundamental para poder construir una sociedad más justa e igualitaria".

La normativa

Además de ser desde hoy protagonistas de esta obra, las cinco son parte de un colectivo más amplio, integrado por una veintena de personas que durante años dieron pelea por ser incluidas en la ley provincial de reparación histórica (13.298).

El reconocimiento llegó el 17 de mayo, Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, cuando el gobierno provincial llevó adelante un acto público e incluyó a mujeres trans a las políticas estatales de reparación y acompañamiento.

La normativa, que rige desde 2012, establece una pensión a aquellas personas que fueron detenidas durante la última dictadura militar por motivos políticos, gremiales o estudiantiles y hasta ahora no incorporó la orientación sexual o identidad de género como motivo para el beneficio.

La reparación no sólo significa un beneficio económico, sino que es un reconocimiento por parte del Estado, en este caso sentando un precedente en toda América latina, de la violencia que durante décadas sufrió la comunidad trans.