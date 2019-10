Mientras los principales dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) Rosario definen el destino del secretario adjunto del gremio, Sixto Irrazábal, denunciado como el instigador de una feroz golpiza por parte de una patota sindical a tres inspectores de Tránsito, el hecho ya fue denunciado en la Justicia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) designó al fiscal Marcelo Máximo a cargo de la investigación. Ahora se espera el testimonio de las víctimas y el resultado del pedido para obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de la cuadra de Salta al 2700, donde se produjo la agresión. Podría haber una ronda de identificación de personas.

La denuncia ante el MPA fue hecha por las autoridades de la Secretaría de Control y Convivencia municipal y el director de Tránsito, Gustavo Adda, señaló que de acuerdo a los dichos de los tres inspectores atacados el instigador coincide con las características físicas del dirigente gremial.

"No es verdad lo que dicen, nosotros no somos patoteros", afirmó Irrazábal, pero fue más allá y aseguró: "La agresión fue al revés, nosotros estacionamos los autos en esa cuadra, pero no hubo nada de eso, ni crucé una palabra con los inspectores. No estuve en todo el día, fui un ratito a buscar unos papeles y hubo una denuncia de los vecinos, pero no era en contra de mi auto ni la dirección".

Sobre el señalamiento de sus características que hizo el director de Tránsito al hablar del agresor como "una persona de cabello pelirrojo, estatura mediana y con pecas", dijo que no es el único colorado en el gremio, y agregó: "Otro colorado es mi hermano, pero no estaba".

La agresión se produjo el viernes pasado, pasadas las 17, en la cuadra de Salta al 2700, donde el gremio tiene su sede; el detonante fue la intención de los tres inspectores de la Municipalidad de retirar uno de los vehículos mal estacionados en el lugar tras un llamado al 147.

Adda detalló que los tres agentes apuntaron a alguien con las mismas características físicas de Irrazábal como quien dio la orden al grupo para que atacara, e incluso detalló que la orden fue al grito de "vengan, rómpanlos todos"; tras lo cual se produjo la feroz agresión con golpes de puño y patadas en el piso. Uno de los agentes debió ser atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) por golpes en la cabeza y un fuerte traumatismo en la zona costal.

Mientras los funcionarios municipales incluso dicen tener registrada la secuencia de los hechos en imágenes, el secretario general de la Uocra, Carlos Vergara, se puso a disposición de la Justicia.

"Es un invento de la Municipalidad, tienen el poder y la agresión viene del poder. ¿Por qué salta esto ahora? Porque están desviando las noticias: aumentaron el boleto el domingo, pararon todas las obras y ahora hablan de mí", afirmó.

Con el fiscal designado, se espera que comience a convocar a las víctimas, que serán las primeras en prestar declaración, abundar en detalles sobre los hechos y dar las características de los agresores.

Además, se solicitarán las imágenes registradas en las cámaras de seguridad que existen la cuadra y las adyacencias; y como en la denuncia está detallada la descripción física de los atacantes, está previsto que se lleve adelante una identificación de personas para dar con los responsables, y el o los instigadores.