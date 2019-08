La Defensoría alertó a dos bancos sobre descuentos no autorizados

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe envió oficios a los presidentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del Banco Nación para ponerlos en conocimiento de numerosas denuncias de parte de vecinos de Villa Gobernador Gálvez por descuentos no autorizados a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales y solicitarles que tomen las acciones necesarias para terminar con esta situación.

En las notas, el defensor, Raúl Lamberto, explicó que se recibieron en los últimos tiempos decenas de reclamos de personas que vieron disminuidos sus saldos producto de descuentos de supuestos prestamos mediante el uso de la clave bancaria única (CBU). "Los reclamantes manifiestan que jamás autorizaron ese débito y, luego de solicitar un detalle de sus cuentas, se encontraron con descuentos a favor de diversas entidades", señaló. De acuerdo con las investigaciones, esas entidades no tendrían sucursal física en Villa Gobernador Gálvez, sino fuera incluso de la provincia de Santa Fe. Por lo que se deduce que solo se pudo solicitar y otorgar un supuesto préstamo en forma no presencial, por vía electrónica o telefónica, por lo que se desconoce qué elemento probatorio tienen las entidades indicadas sobre el consentimiento de quién habría recibido dinero de ellas. Un indicio sería que ellas hayan hecho una transferencia inicial a favor de la persona a la que luego se le descuentas cuotas, lo que, de ser real, será muy fácil de acreditar.

No obstante, la Defensoría subrayó que "las personas perjudicadas desconocen la operación y relatan que se encuentra con negativas o demoras prolongadas para que desde la sucursal Banco Nación de Villa Gobernador Gálvez se les brinde, en primer lugar, la información necesaria para detectar de dónde provienen los descuentos". Esta situación se vería agravada luego cuando, al solicitar que se detenga el débito, las notas no se reciben con la agilidad necesaria, no reintegrándose los importes que se descontaron y que las personas aseguran, no autorizaron.

En este contexto, la Defensoría solicitó, que se ordene a las autoridades que faciliten la recepción y resolución rápida de los reclamos que puedan hacer los clientes de esas entidades que expresen que no autorizaron descuentos.