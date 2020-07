La cuarentena política empieza a flexibilizarse con nombres al viento

Rutas. Lifschitz visita el interior. Delfín. Mirabella quiere seguir. SONDEADO. Faurie, ex canciller.

Se va a terminar antes la cuarentena política que la sanitaria.

En forma a veces soterrada y otras no tanto (la ex gobernadora maría Eugenia Vidal contrajo el coronavirus en una reunión de estricta “rosca” política), los dirigentes aceleran contactos para bosquejar un futuro que asoma complejo, no solamente en lo económico.

El país, la ciudad, la provincia se encuentran a un año de las elecciones de mitad de mandato. En términos políticos ese calendario está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo salir a hacer campaña en medio de semejante crisis sanitaria y económica? Esa pregunta empieza a traumar a todos los frentes.

Por eso, en algunos pasillos del oficialismo empieza a aparecer la posibilidad de atrasar el calendario lo más que se pueda o, como última razón, suspender las Paso. Por lo pronto, la Cámara Electoral decidió acelerar la preparación del proceso electoral en el contexto de pandemia. Citaron las medidas extraordinarias o suspensiones en otros países y reclamaron estudiar, repensar y adaptar “en forma inmediata” las experiencias a la Argentina. La UCR puso el grito en el cielo, y su presidente, Alfredo Cornejo, exigió que el 10 de diciembre de 2021 estén asumiendo los nuevos legisladores.

Por más buena voluntad que ponga Cornejo, todo dependerá de la evolución de la pandemia. Por lo que se sabe, la cuarentena se extenderá, mínimo, hasta el mes de septiembre. Pero es sólo un pronóstico.

Rutas santafesinas

En Santa Fe, por ejemplo, ya se empieza a hablar de candidatos, como desde esta columna se anticipó hace quince días. El presidente de Diputados, Miguel Lifschitz, se largó a las rutas para recorrer ciudades y pueblos. Aunque no lo tiene decidido, habrá mucha presión del Frente Progresista para que sea candidato a senador.

Previendo esa posibilidad, desde la Casa Gris ofrecen distintas perspectivas, pero admiten que “una cosa es tener que ir a elecciones enfrentando a Lifschitz y otra competir con un rival menos conocido”. Por eso, en las últimas horas mencionaron a este diario la posibilidad de un flamante dueto: María Eugenia Bielsa-Roberto Mirabella.

Ese tándem abriría de inmediato la posibilidad de primarias, porque el kirchnerismo no admitiría quedarse afuera del escenario. Lo mínimo que quiere Cristina es mantener el número de senadores y diputados. Por ahora, son solo balas perdidas que se tiran al aire para observar la repercusión.

En Juntos por el Cambio hubo conversaciones con el ex canciller Jorge Faurie. Hasta la ciudad de Santa Fe llegaron Federico Angelini y Ricardo Schlieper para hacerle llegar la propuesta al ex funcionario macrista. Habrá que esperar para saber cómo se dirimen las diferencias ya visibilizadas entre el sector de Roy López Molina con Angelini, algo que altera los nervios de Patricia Bullrich, la presidenta del partido.

Lo que hasta ahora no trascendió a la esfera pública son los contactos entre dirigentes radicales santafesinos y de otras provincias (por caso Maximiliano Pullaro con Martín Lousteau) para poder germinar un acuerdo macro entre el ala PRO de Juntos por el Cambio y el progresismo. Es más fácil que caiga nieve en Santiago del Estero, pero algunos no dejarán espacio por auscultar para converger en un “frente de frentes”.

Por lo pronto, el intendente de Rosario Pablo Javkin, ya dijo que no cuenten con él. “No fui a las fiestas de cumpleaños del macrismo, mirá si voy a ir cuando están de velorio”.

Esto recién comienza, y habrá una especie de Puerta 12 a la hora de confeccionar listas a diputado nacional, de acuerdo a los pedidos de inclusión en las nóminas de parte de muchos dirigentes (sobre todo en el peronismo santafesino).

La primera cuestión a resolver pasará por la definición del cronograma electoral y el desdoblamiento. Todo indica que el nivel de urgencia pos pandemia obligará a unificar las fechas. Por caso, en un año, o antes, se estará votando en la provincia de Santa Fe a legisladores nacionales, concejales,y presidentes de comuna algunos intendentes.

La crisis económica y los resultados sanitarios de la pandemia abren un horizonte incierto sobre el futuro político y electoral.