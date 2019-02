La cruzó su expareja, la molió a palos y la salvó un grupo de mujeres

Una mujer terminó hospitalizada tras haber sido brutalmente golpeada ayer por su expareja en plena calle. Según confirmó públicamente la víctima al recibir el alta médica, la paliza no pasó a mayores gracias a un grupo de mujeres, que intervino para que el hombre deje de pegarle. La mujer aseguró que el agresor ya fue denunciado en cinco oportunidades y también contaba con una restricción perimetral de acercamiento.

De acuerdo al relato de Daniela, la víctima, el ataque fue perpetrado en horas de la tarde de ayer, en medio de una acalorada discusión, mientras caminaba rumbo a su casa, ubicada en las inmediaciones de Colombres y Cuchet, en el barrio Antártida Argentina, lindero a Fisherton.

"Me venía siguiendo en la moto, le pedí que se vaya. Me empezó a insultar, a decirme que le había robado la casa, la moto y ahí empezó a golpearme", relató Daniela con el tono de voz entrecortado por el llanto, ni bien salió del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

La mujer estuvo internada hasta las 16 de hoy, a raíz de las lesiones que le provocó el padre de dos de sus hijas. "Me arrinconó y empezó a darme la cabeza contra la pared. Y como ahí había un gimnasio de mujeres, le gritaron para que deje de pegarme y ahí se fue", agregó en declaraciones radiales.

"Saqué fuerzas de donde no tenía porque tenía que volver a mi casa para estar con mis hijas", abundó Daniela, con evidentes muestras de dolor por el ataque sufrido.

La mujer también comentó que ya denunció a su pareja en cinco oportunidades y que tiene una orden perimetral de acercamiento, pese a que ayer violó esa restricción judicial.

También contó la apremiante situación económica que atraviesa. "No tengo trabajo, no puedo mantenerme y no tengo dinero", lamentó la chica en diálogo con Radio Dos.

La mujer radicó la denuncia en la subcomisaría 22ª, que posee jurisdicción en la zona donde ocurrió la agresión.