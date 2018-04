La crisis del transporte ya pone en riesgo el pago de sueldos en mayo

La crisis de financiamiento del transporte que estalló esta semana en la ciudad ya impacta en el actual sistema. Tanto, que el oficialismo en el Concejo advirtió que el cuarto día hábil de mayo deben pagarse los sueldos con aumento a los choferes de la UTA y no están garantizados los recursos para afrontarlo. "Con los salarios de abril corresponde pagar una segunda tanda de incremento que ya no se hará cargo la Nación y que en el acta paritaria se acordó financiarlo con suba de tarifa", planteó el concejal del Frente Progresista, Pablo Javkin, presidente de la comisión de Servicios Públicos del Palacio Vasallo.

Los dichos de Javkin van en la misma línea de lo indicado la semana que pasó por el secretario de Gobierno, Gustavo Leone.

El funcionario puso en duda el debut del nuevo sistema por la decisión de la Casa Rosada de hacerse cargo sólo de un tercio de la paritaria de los choferes.

El tema promete fuerte repercusión política entre los distintos bloques tras el fin de semana largo. La oposición ha reclamado que la Intendencia informe con precisión cuándo debutará el nuevo sistema y las razones de las demoras.

El oficialismo replicará con las actuales dificultades financieras que tienen las empresas de colectivos, que incluso complican el pago en tiempo y forma de los sueldos para el lunes 7 de mayo.

Ese planteo hizo a LaCapital el concejal Javkin, el edil que encabezó la lista de concejales del Ejecutivo en las últimas elecciones legislativas. "No tenemos problemas en poner todos los números sobre la mesa para que se tome real dimensión de la situación actual del sistema", aseguró.

En ese sentido, el concejal del Frente Progresista señaló: "En pocos días hay que pagar los sueldos de abril con una segunda tanda de aumentos acordados en paritaria, y no se sabe con qué plata".

El acta paritaria suscripta el 27 de febrero en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre la UTA y los empresarios del transporteap) estableció un primer aumento salarial del 3,5 por ciento retroactivo a enero, a cargo de Nación.

Las cláusulas segunda, tercera y cuarta fijaron incrementos escalonados ya sin cobertura nacional, que según el acta deben financiarse con ajustes tarifarios.

Con el sueldo de abril que se abona en mayo debe pagarse un alza del 5 por ciento, que según Javkin no está claro cómo se efectivizará en un sistema ya deficitario.

"La apuesta de fondo es poder implementar el nuevo sistema de transporte este año, como se había anunciado, pero han aparecido estos inconvenientes que ahora son prioritarios resolver", agregó.

Un argumento similar esgrimió el jefe de la bancada socialista, Horacio Ghirardi. "El escenario que se abrió tras la firma de la paritaria es de mucha incertidumbre, nos han cambiado las reglas de juego en pleno partido con un recorte de entre 150 y 180 millones de pesos que debe cubrirse", alertó.

El edil del socialismo destacó que el Ejecutivo "estaba a punto de adjudicar las nuevas concesiones pero se dispararon dos variables que no maneja el municipio, como el combustible y los subsidios, y eso alteró la ecuación económica".

Al respecto, el concejal del Frente admitió que "hay que analizar todas las opciones" y no descartó tener que debatir en el recinto una nueva prórroga de las actuales concesiones precarias.

Desde Cambiemos, la concejala Renata Ghilotti fue muy crítica del socialismo. "La gente necesita contar con nuevas unidades, recorridos y mayores frecuencias, no pueden seguir demorando el nuevo sistema y poniendo excusas sobre problemas que existieron siempre y que no pudieron o no supieron resolver en 29 años de gestión", lanzó.

Ghilotti reclamó que se "abra una mesa de diálogo entre el Concejo y el Ejecutivo y se presente toda la información para saber cómo están los números del sistema actual y cuándo arranca el nuevo".

Luego negó que haya habido un recorte de subsidios nacionales. "Hay un cambio en la lógica de aportes nacionales que se focalizan más en el pasajero que en las empresas. Por eso antes de fin de año miles de rosarinos podrán acceder a la tarjeta SUBE y pagarán la mitad de la tarifa, y el resto se hará cargo Nación".

Por su parte, el edil Eduardo Toniolli, del PJ, sostuvo: "El escenario es propicio para que se avance hacia una gestión municipal integral del transporte como venimos planteando hace tiempo".

Según el edil, "el gobierno nacional ya dejó en claro que avanzará con el recorte de subsidios y los empresarios en estas condiciones pedirán más aumento de tarifa, y así cada vez menos rosarinos se subirán a los colectivos. El Estado local se debe hacer cargo".

Fein, dura contra Macri por tarifas y subsidios

"Me molesta que cuando las tarifas se van para arriba, pidan esfuerzos a los municipios". De esta forma, la intendenta Mónica Fein respondió al pedido que hizo el presidente Mauricio Macri para que provincias y municipios quiten o bajen sus impuestos a los servicios públicos. En declaraciones a La Ocho, también opinó sobre el sistema de transporte. "¿Por qué el interior tiene que tener una regla diferente a Capital Federal y Gran Buenos Aires? Seguro que los empresarios no tienen problemas en invertir en Buenos Aires, porque tienen garantizada la rentabilidad. Cuando vienen a nuestra ciudad, nos preguntan cuáles son las condiciones para entrar y saber que no van a perder dinero", indicó.Luego agregó: "El año pasado, el gobierno nacional dijo que iban a subsidiar las paritarias de los choferes. No entiendo por qué tenemos que pagar paritaria nacional con tarifas locales".