La Corte negó a las organizaciones de mujeres alzar la voz en un fallo por violación

La misma Justicia que en septiembre pasado absolvió en segunda instancia a N.Ch., un joven de 24 años condenado por abuso sexual con acceso carnal, argumentando no solo “pautas culturales”, sino la comprensión de la criminalidad de sus actos sobre niña de 11 años, ahora rechazó la presentación realizada por organizaciones feministas ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe pidiendo la revisión del fallo. Encabezadas por el Centro de Estudios Feministas Jurídicos y Sociales (Cefejus) de la Facultad de Derecho UNR, a mediados de diciembre, se presentó ante el máximo tribunal un pedido de amicus curiae _una herramienta no vinculante que permite a terceros ajenos a un litigio ofrecer su opinión para la resolución del proceso_ poniendo en cuestión la decisión de los jueces Javier Beltramone, Gustavo Salvador y Bibiana Alonso de absolver al acusado por entender que desde que la niña tenía 11 años mantenía una “relación sentimental” con la chiquita, que además quedó embarazada de N.Ch. y a los 12 años dio a luz un hijo. Sin embargo, la Corte negó esa posibilidad de participación y si bien aún debe resolver el recurso de queja presentado a comienzos de mes por el fiscal de la causa, no permitió a las organizaciones que trabajan desde las perspectivas de género, niñez y derechos humanos expresarse al respecto aduciendo que la herramienta no está regulada en la provincia. Pese a eso, la propia Corte nacional admite amicus curia e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante eso, por estas horas, volverán a insistir en el reclamo.