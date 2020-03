La Bolsa se derrumbó y el riesgo país pasó los 3.500 puntos

Presionadas por otra jornada negra en los mercados internacionales, las acciones líderes de la Bolsa porteña cayeron 9,7 por ciento, el riesgo país saltó a 3.549 puntos y el dólar oficial avanzó 14 centavos en el mercado mayorista.

Hubo acciones y los bonos soberanos argentinos que se desplomaron hasta 35 por ciento en nun nuevo lunes negro a nivel mundial y nacional. Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también sufrieron fuertes bajas, todas de dos dígitos.

La Reserva Federal de Estados Unidos redujo el domingo sus tasas de interés, por segunda vez en menos de dos semanas, a casi cero y otros bancos centrales siguieron su ejemplo, pero las acciones estadounidenses no reaccionaron y sufrieron su mayor caída diaria desde el lunes negro de 1987.

Es que la sorpresiva baja de los tipos de interés de la FED provocó miedo a una posible recesión profunda por la pandemia de coronavirus.

Los bonos soberanos cayeron hasta 14 por ciento, donde se destacaba la merma registrada en las emisiones dolarizadas a más largo plazo. El riesgo país de Argentina, medido por el banco JP Morgan, subió a 3.549 puntos básicos.

"La consecuencia de paridades muy bajas es la presencia de los fondos buitre, de los cuales sabemos que ya están muy atentos para comprar bonos argentinos en caso de que los precios sigan cayendo", señaló la consultora PPI. El costo de asegurar la exposición a la deuda argentina del país sudamericano se ubicó en 8.314,13 puntos básicos en el mercado de swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años.

Joaquín Candia, de Rava Bursátil, indicó que "cada día parece que los bonos tocan piso, ya que las paridades a las que operan son extremadamente bajas, pero también cada día los inversores se sorprenden con un precio cada vez más bajo". El analista pronosticó que el Gobierno recién presentaría la propuesta a los acreedores privados en las primeras semanas de abril, una situación que puede complicar aún más el panorama debido a que las actuales "paridades abren la puerta a los fondos especulativos, cuyo negocio es no aceptar las condiciones de reestructuración para ir a juicio".

El malestar global se da en momentos en que el gobierno nacional impulsa una reestructuración de deuda por casi u$s 70.000 millones.

El dólar cerró ayer en un promedio de $ 65,09 para la venta al público, con un avance de cuatro centavos respecto del viernes, en una rueda en la que el Banco Central debió vender divisas para abastecer una demanda más activa. En el segmento mayorista la divisa avanzó 14 centavos y finalizó en $ 63,04. El dólar con el recargo de 30 por ciento culminó la rueda en un valor final de $ 84,61.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que la divisa norteamericana operó siempre "en el nivel fijado por el BCRA", salvo en puntuales operaciones registradas sobre el final de la rueda. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 216 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.

Los precios en el mercado de granos de Rosario se vieron afectados por las caídas en los mercados financieros y de commodities a nivel global. La soja presentó un valor abierto de compra con entrega corta hasta el 21 de marzo de u$s 210 por tonelada, con una caída de u$s 5 respecto a la jornada del viernes. El maíz cerró en u$s 130, u$s 5 por debajo de los valores de la jornada previa.

El Indice de Condiciones Financieras (ICF) elaborado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) "se deterioró 15.6 puntos mensuales en febrero y se ubicó en -94.1 puntos, con lo cual "interrumpió la racha de cuatro mejoras consecutivas que había mostrado en los meses previos y ya permaneció en zona de estrés por un año y medio".

"El estrés de las condiciones financieras sigue siendo comparable al del colapso de las condiciones externas en los meses finales de la crisis financiera de 2008/09", evaluó el IAEF en un comunicado distribuido ayer.

El subíndice de condiciones locales, que había venido impulsando al índice total en los dos meses previos, se deterioró levemente en febrero, tras haber mostrado cuatro mejoras consecutivas. Este cambio se explicó por el aumento en el riesgo país". De acuerdo al informe, las condiciones locales se mantuvieron muy estresadas, en "un registro comparable a la crisis 2001/02". Sin embargo, sigue por encima del peor nivel de septiembre 2019.

El experto en reestructuraciones de deuda, Jose Maria Barrionuevo, expresó que "el nuevo contexto mundial puede ayudar en cierto aspecto a acercar la posición de la Argentina con los acreedores, aunque es igualmente muy difícil alcanzar un acuerdo, ya que hoy el foco de los fondos es lo más inmediato y urgente que es lo que va a pasar con el sistema financiero internacional".

"Ya no es nada más lo que va a hacer la Argentina sino que en el mundo pueda evitar una depresión o no", agregó el asesor financiero de Brighthill Capital en Nueva York. La expansión del Coronavirus está poniendo en jaque a más economías emergentes y a mercados centrales.

Caída en Santa Fe

La economía de Santa Fe repuntó un 0,6% interanual en diciembre pasado pero cerró el 2019 con una caída de 3,1%, de acuerdo a los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). Difundió el Indice Sintético de Actividad Económica de Snata Fe (Isae), que permite auscultar la marcha de la economía local a través del segumiento de variables relevantes. Por segunda vez consecutiva, el Isae registró un leve repunte.