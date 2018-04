La Asocaición Empresaria de Rosario (AER) solicitará al gobierno nacional una prórroga de como mínimo 30 días para el canje de billetes de 2 pesos, cuyo plazo vencerá el próximo 27 de abril.

En diálogo con el programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, el secretario de la entidad, Alejandro Lacamara, señaló que el detonante de la situación fue "un video que se hizo viral en donde se ve a una empleada que no quiso recibir un billete de dos pesos y fue agredida por un cliente. Aparte, la mayoría de los comercios ya no los toman, cuando en realidad hay que tomarlos hasta el 27 de abril".

El representante de la AER explicó que los billetes "inclsuo ya no son tomados por algunos bancos privados. El otro tema es que no llegaron las monedas suficientes que cubrirán la salida de circulación de los billetes de dos pesos. Y hay gente, sobre todo mayor, que aún no se han enterado que salen de circulación. El Banco Nación los cambia, pero para hacer eso hay que perderse una mañana. Entonces, estamos pidiendo una prórroga que beneficiaría tanto al comerciante como al cliente tenedor de esos billetes".

Consultado sobre cuánto tiempo pedirían de prórroga al gobierno nacional, Lacamara dijo que "esto se tiene que hacer paulatinamente, de manera escalonada y una vez que las monedas estén circulando, pero mínimo estamos pidiendo 30 días de prórroga. De allí para adelante. No sé cuál es el apuro para sacar los billetes el 27 de abril".

El dirigente comentó que "el tema es que hay mucha gente que tiene mucha cantidad de billetes. Y sobre todo que hay mucha gente mayor que no esta´enterada y se va a quedar con una cantidad de billetes físicos inutilizables".