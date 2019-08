Finalmente la historia tuvo un final feliz, pero Sofía asegura que ayer pasó el peor momento de su vida, cuando llegó al jardín de infantes a recoger a su hijo y le dijeron que nadie sabía dónde estaba. "Estaba desesperada", sostuvo la mujer. Sus amigas le contaron que incluso tuvo reacciones que ella misma no alcanza a recordar.

El hecho ocurrió ayer, cuando un grupo de chicos del turno tarde del jardín de infantes 250 Maestro Luis Ricardo Bras, de Deán Funes al 3700, regresaba del Jardín de los Niños. Desde la institución afirmaron que estaban seguros que los nenes habían regresado todos del paseo, pero cuando llegó Sofía fue a recoger a Natanael, el chico no estaba y nadie tenía una respuesta. Finalmente apareció dormido en el colectivo, que ya estaba en el galpón, pero fueron algo más de treinta minutos en que la madre entró en pánico.

"La directora llamaba a la Granja de la Infancia, la maestra al colectivero... Me decían: «Vení, mamá, sentate, vamos a tomar un té, calmate», y yo desesperada, gritando que me devuelvan a mi hijo. Fue horrible, la peor media hora de mi vida", afirmó Sofía.

La mujer todavía conserva las emociones a flor de piel. "El colectivero lo llevó al jardín en un auto particular... Me lo devolvió, me devolvió a mi hijo", dijo hoy, aún con voz temblorosa.

Expresó además que, según las otras mamás, tuvo actitudes que no recuerda. "Me cuentan las madres que me tiré al piso gritando el nombre de mi hijo... Yo no me acuerdo de eso", sostuvo.

Después del episodio fue a hacer la denuncia en la comisaría 18ª. "Ahí me dijeron que en la escuela me echaron la culpa a mí, que llegué tarde a retirar el nene y que se me había perdido. Todas mentiras", dijo.

Sofía aseguró que Natanael "hoy no quiso entrar" al jardín, y que evalúa seriamente dejar de mandarlo a esa institución.