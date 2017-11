pamela.jpg " id="1823362-Libre-453201279_embed"> " id="1823362-Libre-453201279_embed"> Pamela David, la esposa de Daniel Vila, y conductora del programa "Pamela a la tarde", en América.



alejandra.jpg Alejandra Matheus, exdirectora de Comunicación Social de la Municipalidad.



rojo.jpg Romina Freijomil, gerenta de Marketing y Comunicación de City Center.

losada.jpg Carolina Losada, la rosarina que conduce el noticiero de América y fue una de las presentadoras en la Gala de La Capital.



duo.jpg Matheus y Losada en la gala del diario.



dupla.jpg Bárbara y María Noel Vila.



Pasadas las 21 el pasillo central de Metropolitano se convirtió en una verdadera red carpet (alfombra roja) donde los primeros invitados mostraron qué eligieron como vestuario para celebrar los 150 años de La Capital. La mayoría de los varones optó por trajes de colores oscuros (azul noche y negro en su mayoría), camisas blancas o celestes y corbatas que fueron desde el fucsia a los amarillos sin olvidar que primaron los negros, grises y azules. Moños o pajaritas, pocos, aunque cada vez pisan más fuerte en las galas, como un homenaje a los galanes de otros tiempos.Y aunque los señores se esmeraron, sin dudas las que más brillan esta noche son las damas.Pamela David, periodista, ex modelo, conductora de "Pamela a la tarde", por América, y esposa del director del Grupo América y presidente del Decano de la prensa argentina, Daniel Vila, se llevó todas las miradas.Con un look total black, de vestido largo con una espalda sugerente en su medida justa, la presentadora optó por pelo suelto con ondulaciones en las puntas ("aproveché que me peinaron para el programa y me quedé con las ondas", dijo). El toque de color se lo dieron los labios bien rojos que contrastaron con su piel. El maquillaje hizo foco en uno de los puntos fuertes de Pamela: los ojos. ¿Algo más sobre el vestido? Acertó con los recortes en el frente y las aplicaciones en seda y gasa en la zona del busto. Las joyas y el clutch (sobre) discretos y en todos dorados.Alejandra Matheus, exdirectora de comunicación de la Municipalidad de Rosario llegó del brazo de su marido, el director de canal 5 Pablo Breitman. Sorprendió con un vestido que trajo de un viaje a Italia (según declaró en el ingreso) con fondo negro y pinceladas rojas, verdes y naranjas. Uno de los más llamativos de la noche. Al igual que la mayoría de las damas, Matheus lució el pelo suelto con algunos bucles. Otro dato que no pasó desapercibido fue la pulsera de varias vuelas en su mano derecha. Las uñas negras completaron el outfit.Romina Freijomil, gerenta de Marketing y Comunicación de City Center pisó fuerte con un vestido largo rojo shocking. Súper escote y cintura marcada para la bella representante del casino de Rosario.Otra que optó por el rojo, otro de los colores de la noche, sin dudas, fue Carolina Losada, periodista y conductora rosarina que brilla en la televisión de Buenos Aires. Losada, que tiene un figura envidiable no se privó de escote ni tajo. Sutilmente dejó ver sus piernas perfectas en un vestido ceñido y elegante. El clutch y los zapatos en plata y el pelo recogido completaron la elección de una de las invitadas que más comentarios generó.Paula Favaretto, directora de Comunicación Social de la Municipalidad de Rosario, no desentonó con un vestido largo, apropiadísimo para la gala, que "descontracturó" un poco con aros hippie chic en plateado. También se la vio relajada con el cabello lacio apenas ondulado en las puntas. La sonrisa, una marca de Favaretto, hizo el resto para lucir divina.Imposible sacar la vista de dos de las mujeres más jóvenes de la velada. Bárbara y María Noel Vila. Sonrientes y dispuestas a posar para las fotos, las hijas del director del Grupo América se destacaron casi sin pretenderlo. Transparencias (con apliques en verdes azulados) y mini short debajo del vestido para Bárbara. Rojo furioso en un vestido largo, suelto, y al mismo tiempo relajado para María Noel. El cabello recogido fue lo elegido por ambas, lo que permitió resaltar el make up, que en las dos fue impecable.Las entrevistas del Facebook Live de La Capital, que cientos de personas siguieron con enorme atención, estuvieron a cargo de Luciana Boglioli, periodista de Escenario de La Capital que no pasó desapercibida con un vestido negro, largo, de imponente espalda descubierta y terminaciones en plata.La red carpet estaba aún al rojo vivo. Quedó en evidencia el esmero y la buena energía que los más de 500 invitados le están poniendo a una noche que será inolvidable para la ciudad de Rosario.