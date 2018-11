La actualidad vista por los chicos

El uso de los celulares en la escuela

Nosotros estamos de acuerdo con el uso de los celulares en las escuelas. Es una herramienta de aprendizaje. Es útil para buscar información en la escuela, aprender cosas nuevas y usar aplicaciones como el Google Maps y Google Earth . ¿A vos te gustaría usar el celular en la escuela?

Estuvimos charlando con la seño Silvia Baquin, directora de nuestra escuela, y nos decía: "[...] Cuando es utilizado como una herramienta de trabajo está muy bueno".

El uso de los celulares en la escuela está muy bueno porque apunta a crear una escuela moderna, un aprendizaje más sencillo y eficaz para que los chicos aprendan y se diviertan en las clases utilizando nuevas tecnologías.

7º Grado, escuela Santiago del Estero, Nº 6207, Bouquet.





Las nuevas tecnologías en el aula

Estamos de acuerdo con el uso de los celulares en la escuela. Con ellos podemos aprender cosas nuevas, trabajamos con objetos diferentes y buscamos cosas en Internet. ¿Usted está de acuerdo con el uso de los celulares en las escuelas?

Charlando con la seño Analía Farabolini, nuestra maestra de Matemática, nos decía: "Hay que acordar con los alumnos del salón que sólo podrán usarlo en caso de necesidad de trabajo en el aula. Podríamos llamarlo un contrato pedadógico". Dicho en fácil, los chicos y las señoritas se tienen que poner de acuerdo en cómo y cuándo usarlos.

Queremos una escuela moderna y con elementos digitales. Estamos seguros que dentro de unos años esto va ser una realidad.



7º Grado, escuela Santiago del Estero, Nº 6207, Bouquet.





No al aborto

No queremos que se apruebe la ley de despenalización del aborto porque ¿para qué matar...? Nosotros pensamos que tiene que haber más vida y no matar tanto. ¿Vos matarías a un bebé?Nosotros decidimos que no hay que matar más mamás, ni bebés. En la actualidad hay muchos métodos anticonceptivos para usar como pastillas, preservativos... Según una enfermera de nuestro SAMCO, la Sra. Alba Bustos: "No se puede matar a un bebé aunque esté en la etapa gestacional".Ojalá todos nos demos cuenta que hay que apuntar a la Educación Sexual Integral y no a la muerte.Ramiro Barrera, Ramiro Crotti, Kevin López.7º grado, escuela Santiago del Estero, Nº 6207, Bouquet.

El aumento del dólar genera inflación, al haber inflación sube el precio del producto. El cambio en el dólar nos afecta negativamente. ¿Y a usted? ¿O es de los pocos que se beneficia? Cada vez que aumenta el dólar sube el precio de los bienes, aumenta el hambre en el país y cada vez hay más pobreza. María Alejandra Lorenzatti, una contadora pública de nuestro pueblo, nos decía: "Cada vez necesitamos más pesos para comprar un dólar. Después de un 2017 en el que el salario le ganó a la inflación, este año los bienes y servicios que podemos comprar con los pesos se verán más golpeados. Cuando el dólar aumenta se genera inflación y se pierde poder adquisitivo". El contador Pablo Gentiletti nos agregaba: "Se pierde poder adquisitivo porque los salarios se ajustan con una demora mayor y a veces los porcentajes son menores a los que genera el dólar". Queremos una sociedad en donde sea más fuerte el peso y no se maneje todo en dólares.Nahuel Duflos, Emilio Adrover, Lorenzo Pautasso7º grado, escuela Santiago del Estero, Nº 6207. BouquetLa suba del dólarLa suba del dólar y la inflación perjudica nuestra economía y las de muchas personas. ¿A ustedes los perjudica? Tendría que bajar el dólar porque influye mucho en los que están mal económicamente. La contadora pública, Lionela Marinucci, nos comenta: "La suba del dólar incide sobre los mecanismos de formación de precios especialmente en aquellos bienes o servicios que tienen un alto componente de insumos importados [...] es decir aquellos bienes que requieren materia prima o insumos traídos del exterior. Todo esto se ve reflejado en la economía de una casa [...] el petróleo está valuado en dólares y por eso cuando aumenta el dólar suben los combustibles". Sabemos que eso se traslada a las mercaderías.Ojalá que el precio del dólar se mantenga estable para que la economía de mi casa también lo esté.Lautaro Perna, Elías González7º grado, escuela Santiago del Estero, Nº 6207, Bouquet.Es común ver el uso de la "Q" por el "QUE" , "XQ" por "PORQUE" o "QSY" por "QUÉ SÉ YO". Estamos a favor de estas abreviaturas en las redes sociales, pero no en la escuela. ¿Se han preguntado quién inventó las abreviaturas? Se abrevia desde siempre, desde los primeros tiempos de la escritura. Y se abreviaba por lo mismo por lo que se hace hoy: para ahorrar tiempo y espacio.Nuestro punto de vista, respecto al pronombre neutro "Elles", es que no tiene sentido usarlo. El problema es que hay gente que no se identifica con ningún género; y eso provoca cambios en nuestro lenguaje.Nuestra seño de Lengua, la Sra. Sandra Monterubbianesi, nos informa que "el caso más polémico que tenemos es el del pronombre 'Elles' [...] Si en un salón tenemos, por ejemplo diez nenas y dos varones, habitualmente se dice, 'en este salón son diez nenas y dos varones, todos miran el pizarrón'. La Real Academia Española, también acepta que se pueda decir 'todas miran el pizarrón'. Lo que quieren, es que se cambie el 'todos' y el 'todas' por el 'todes'. Desde la RAE dicen que lo van a estudiar, pero no lo tienen aceptado. Es como forzar artificialmente al idioma".Estamos a favor del uso de las abreviaturas, pero creemos que el pronombre "Elles" no debería ser aceptado.Valentina Scaglia,Guadalupe Moreyra Michel,Kiara Herranz7º grado, escuela Santiago del Estero, Nº 6207, Bouquet.Queremos que haya un kiosco saludable en todas las escuelas ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué sí? Este proyecto nos ayuda a cuidar nuestra salud, a manejar el dinero, a practicar la responsabilidad y el trabajo en equipo.Nuestra seño Analía Farabolini, asesora el kiosco de la escuela, nos contaba que es importante el kiosco saludable porque aporta a los niños en edad escolar una dieta completa y variada. También nos decía que en esta institución desde el 2011 está funcionando y que con las ganancias se compran mapas y otros útiles para todos los niños de nuestra escuela.Ahora que está llegando el verano, queremos incorporar más alimentos al kiosco como gelatina, ensalada de fruta y yogur. Así cuidamos nuestra salud y comemos más cosas ricas.Verónica Flores,Luisana Duflos.7º grado, escuela Santiago del Estero, Nº 6207, Bouquet.No queremos más violencia de género ni de los hombres hacia las mujeres, y ni de las mujeres hacia los hombres. Es nuestro deseo que no haya más golpes. Sabemos que a veces las palabras hieren mucho y son otra forma de agredir.¿Por qué generalmente a las mujeres? Queremos estar vivas: no muertas, golpeadas, violadas y acusadas verbalmente. ¿Ustedes están de acuerdo?Hablando con la asistente social, Srta. Daiana Leoncini, nos explica: "Afecta cuando las mujeres se encuentran en desigualdad con los hombres, porque los hombres y el sistema patriarcal consideran que son superiores a las mujeres y entonces ejercen violencia de género". Ella está en contra porque a veces llega a la muerte .¿Porque somos mujeres somos débiles y nos pueden pegar? Decimos nuevamente que nos queremos vivas, no muertas. Necesitamos una sociedad independiente y que nos acepte tal y cómo somos.Sebastiana Alvarez, Abril Correa, Naiara Duflos,Daiana Gallego.7º grado, escuela Santiago del Estero, Nº 6207, Bouquet.