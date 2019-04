"La caída en la actividad económica de la ciudad se da en todos los rubros", aseguró el secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad, Germán Giró, al presentar los números propios sobre la actividad económica en Rosario, que arrojaron una caída del 8% de enero del año pasado a enero de 2019.

El Centro de Información Económica (CIE) de la Municipalidad de Rosario presentó los datos del Indicador Mensual de Facturación correspondiente al mes de enero, el cual registró una caída del 8% interanual medido en valores constantes. Si se lo compara con diciembre de 2018, se observa una baja del 1,37%. En tanto, los números provisorios de febrero muestran un índice de caída del 7% respecto a mismo mes del año anterior.

Si bien el desempeño de la facturación de enero en comparación con el mismo mes del 2018 muestra una caída en todos los sectores, la industria manufacturera y construcción son los rubros con peor desempeño, con una baja interanual del 14,6% y el 13,1% respectivamente. El comercio bajó un 9,1% y los servicios privados cayeron un 2,4%.

Al mismo tiempo, el informe del CIE adelantó algunos datos provisorios respecto a febrero de 2019, donde se registra una caída en la facturación total a valores constantes de los locales habilitados en la ciudad respecto a igual mes del 2018 del 7%. En la comparación con enero de 2019, muestra un crecimiento del 0,51% en la facturación.

"Estamos verificando una caída en la actividad económica de la ciudad que se da en todos los rubros", analizó Giró, y agregó que "son las tendencias que se venían viendo. Lo mismo estamos observando para febrero: con datos provisorios, vemos un comportamiento similar". Al respecto, explicó que "la actividad económica de la ciudad depende del poder adquisitivo".

"Durante el año 2018 el salario perdió 15 puntos en relación a la inflación, por lo tanto falta poder de compra", amplió, además de señalar: "En los diálogos que tenemos con los distintos centros comerciales, hay una situación de no venta, que se agrava con las tarifas y con la capacidad de obtener financiamiento a tasa razonable".

Al mismo tiempo, señaló que "la actividad económica real de una ciudad como Rosario y del país en general está en un estado recesivo y no vemos señales claras de que se vaya a revertir en el corto plazo". En ese sentido, apuntó: "Entendemos que debe haber un cambio estructural, se necesita que los salarios recuperen el poder adquisitivo, que haya un programa centrado en la actividad productiva tal vez más que en la actividad financiera, que a nuestro modo de ver es donde está puesto el énfasis. Si eso no sucede, no vemos cómo se va a revertir un ciclo que ya lleva varios meses de recesión".

El Indicador Mensual de Facturación es elaborado por el Centro de Información Económica y se calcula en base a la facturación total a valores constantes de los locales habilitados en la ciudad.