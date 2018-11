La absolución del inspector del Café de la Flor, "un balde de agua fría" para la Fiscalía

La fiscal Valeria Piazza Iglesias aseguró la tomó por sorpresa que la absolución el inspector del Café de la Flor, Pablo Akerman, que se encargó de las verificaciones del bar donde murió electrocutado Adrián Rodríguez, bajista del grupo Raras Bestias en octubre del 2015.

"Es un fallo que me dejó sorprendida. Fue un balde de agua helada", manifestó la funcionaria de la Unidad de Homicidios Culposos, que imputó a Akerman por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario publico y falsedad ideológica de instrumento público de dos actas de inspección del local donde murió el músico.

Piazza Iglesias, quien adelantó que apelará el fallo, consideró que en el juicio se justificaron las imputación por incumplimiento de funcionario publico y falsedad de ideológica que pesaban sobre el acusado. "La Fiscalía considera que tuvo por acreditado los puntos de su teoría del caso", aseguró.

En ese sentido, sostuvo que "en primer lugar el incumplimiento de los deberes de funcionario público porque en el juicio se acreditó que las condiciones en las que estaba el bar Café de la Flor eran iguales o peores en abril que en octubre de 2015, que fue la fecha del fallecimiento. Eso se acreditó con fotos y con innumerables testigos que fueron al juicio y afirmaron esa situación"

Y continuó: "En segundo lugar, el otro delito que es la falsedad ideológica. Akerman, según la imputación y acusación de la Fiscalía, había falseado una primer acta y totalmente una segunda. Eso también se acreditó. Los testigos vieron que no concurrió al lugar a los fines de verificar si los puntos observados en el primer acta fueron modificados a no".

piazza iglesias





"Yo lo aprecio al juez de la causa, pero me sorprende poderosamente este fallo. Estoy helada con su decisión. La verdad es que no me la esperaba. En los alegatos de clausura y de la prueba que rendí tuve la convicción de que había quedado todo probado en la causa. Evidentemente no fue lo que pensaba

Por último, la fiscal aseguró que va a "apelar el fallo" y reveló:"El 3 de diciembre el juez va a dar los fundamentos por los cuales falló en este sentido. A partir de ahí corren los plazos para hacer la presentación".