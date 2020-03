Jubilados hacinados esperaron para poder cobrar sus haberes

Una gran cantidad de jubilados mostró su descontento y malestar por la demora y hacinamiento generado a la hora de intentar cobrar sus haberes en un banco del microcentro rosarino. La situación se da en el marco de las medidas de prevención que impulsan los gobiernos nacional, provincial y municipal de evitar aglomeraciones en el marco de la lucha contra la propagación del coronavirus.

La situación pudo observarse desde temprano en la esquina de Sarmiento y San Lorenzo, donde comenzó a generarse una extensa fila de jubilados que aguardaban para cobrar su haber.

A medida que transcurría la mañana, la ochava y los alrededores comenzaron a atestarse de gente mayor para retirar su turno. Sin embargo, denunciaron que de los 400 números que otorgó la entidad bancaria, al llegar al mediodía aún sólo habían atendido a los primeros 130.

Jubilados

"Estamos desde las 8 de la mañana, avanza muy lento y estamos todos amontonados", se quejó uno de los jubilados que esperaban por cobrar su haber en un banco del microcentro, teniendo en cuenta que se acerca el horario de cierre y muchos corren peligro de quedarse son cobrar.

"Necesitamos cobrar, no tenemos nada en casa, no hay plata en los cajeros y no nos dejan cobrar", protestó una señora. Mientras, otra persona señaló: "Soy hipertensa y estoy acá desde las 9 de la mañana, ni al baño te dejan pasar, juegan con nosotros".