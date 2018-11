Juani Salinas es el personaje que interpreta Maite Lanata en "100 días para enamorarse", la ficción más exitosa del año. La transformación que vivencia la joven en la novela visibilizó con sensibilidad la experiencia del colectivo trans en la televisión abierta.

En septiembre fue invitada a la casa del LGBTI en Rosario para compartir cómo vivió esta transición. Anoche vestido con una remera del gobierno de Santa Fe, Juani habló por teléfono desde Rosario con Antonia -Nancy Dupláa- y Coco -Pablo Rago-.

Hace unos días había adelantado que viajaría a un encuentro con otros chicos que atraviesan situaciones similares y que con valentía se animan a buscar y encontrar su identidad.

Pero el viaje en realidad ocurrió en septiembre y lo que se vio anoche en la pantalla fue sólo un homenaje al trabajo que se realiza en Rosario con el colectivo LGBTI.

Maite Lanata en Rosario



Mientras se transmitían las imágenes, el subsecretario de Diversidad Sexual, Esteban Paulón, difundió un mensaje en Twitter: "No todo se compra, no todo se vende! Cuando hacemos cosas desde el corazón y con compromiso, se nota! Gracias @MaiteLanataMai por ponerte la camiseta y visibilizar una lucha que, no tengo dudas, compartimos ???? #OrgulloSantafesino #LGBTI".

Paulón contó a La Capital que en septiembre decidieron invitar a Maite por la gran repercusión de su personaje. "Nos pareció importante que pueda venir a conocer algunas políticas que tenemos para la inclusión trans, que si bien sabemos que falta mucho, comparativamente a otras partes del país, es muy superador".

"Ella vino con la mamá, no cobró nada, lo hizo desde una perspectiva militante y pudieron participar de nuestros programas, además de conocer la ciudad, quedó super enganchada", recordó.

Además coincidió con la llegada de Daniela Vega al Festival de Cine Latinoamericano. "Es una actriz trans super importante asi que les interesó, y participaron juntas de una charla en el cine El Cairo", agregó Paulon que relató el compromiso de Maite con el colectivo trans.

"Lo que ocurrió anoche fue como un regalo de Maite y de la producción de Underground, no nos avisaron nada, simplemente eligieron Rosario para revivir la experiencia que ya ocurrió en septiembre, les agradecemos enormemente, ella vio que el trabajo que se hace acá se realiza con mucho compromiso", relató Paulón.

En un video difundido en septiembre, la actriz contó:"Soy Maite Lanata, Juani en el personaje de '100 días para enamorarse'. Estamos acá en la casa del LGBTI de Rosario, estuvimos charlando en una mateada con los chicos sobre sus experiencias, sus transiciones".

"Están muy contentos por la visibilidad que se le está dando a la temática trans en la novela, la verdad es que me llena de orgullo y también me llevo muchas experiencias de todos para seguir interpretando con esta seriedad que se le está dando", agregó.