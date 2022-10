Jóvenes con discapacidad intelectual van por la verdadera inclusión laboral

La propuesta es una idea de la Fundación del Sol Naciente y la Fundación del Gran Rosario. Hasta ahora, más de 150 jóvenes de entre 18 y 35 años participan del programa en 14 compañías de la zona, una movida que cuenta además con apoyo de los estados provincial y municipal.

En un alto de sus actividades diarias, Máximo y Suyai se reúnen con La Capital para contar sus experiencias.

Están contentos. Hacen chistes entre ellos y también se escuchan con atención.

Máximo tiene 19 años. Es alto, simpático y se nota a simple vista que hace actividad física, algo que confirma minutos después: "Voy a boxeo, al gimnasio y también empecé a correr para mi primera maratón, la verdad es que no paro", dice con una sonrisa.

En Liliana, al igual que Suyai, trabajan cuatro horas de lunes a jueves. Los viernes realizan talleres organizados por Trama.

La propuesta inicial era quedarse tres meses haciendo esta experiencia laboral pero las cosas fueron bien, muy bien, y se quedaron tres meses más con posibilidades de que los tomen como personal efectivo, algo que ya ocurrió con Juana, una joven con discapacidad que hizo un proceso similar e ingresó a planta permanente.

"Apenas entré acá conocí a todos, me hice amigo de mucha gente. Me gusta lo que hago. Un día me llamaron y me dijeron que tenían una reunión importante conmigo. Ahí me avisan de Trama que me renovaban el contrato por tres meses más. Y bueno, salimos a la calle con mi viejo y nos abrazamos y lloramos", recuerda Máximo.

El joven, que tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual, sabe perfectamente, al igual que los suyos, que cada paso que da es enorme. Tiene el apoyo permanente de sus afectos, algo que valora y agradece. "En mi familia me acompañan. Somos mi papá, mi mamá y Berta, que es mi mascota, una perra que no sé cuántos años tiene porque la habían descartado. La fuimos a buscar y es mi gran compañera. Es más buena...", dice, y enseguida muestra con orgullo un reel de TikTok en el que se ve a su Berta, hermosa, en un sillón.

"La primaria la hice en Nuestra Señora del Huerto y después en La Salle, ahí me decían que yo era un ejemplo a seguir", comenta mientras guiña un ojo con picardía.

"Cuando empecé en Trama arranqué con alfabetización digital, porque me gusta mucho la tecnología, y después surgió lo de venir a Liliana, aunque ya en pandemia había trabajado con mi viejo un poco".

Máximo valora la experiencia que está llevando a cabo pero no cierra sus horizontes. "Esto está bueno y si me quedo me gusta, pero a mí lo que me encantaría es la cocina, trabajar en un bar. Ser barman por ejemplo. Sé que hay un bar muy importante que está por abrir en el centro, que me queda bastante cerca de mi casa y pienso en eso. Mi tía, que es profesora de cocina, me enseñó a hacer un montón de cosas cuando era chico y mi abuela también, ella era pastelera".

"Me gustan muchas cosas, también vendo unos productos de limpieza para tener algo de mi plata. ¿Ir a boliches? Sí, claro, fui y está buenísimo. También me gusta la música electrónica. Yo quiero mi independencia. Ya lo hablé con mi mamá para irme a vivir a otro edificio en 2024, es algo que quiero hacer. Acá Suyai me dice que todavía soy un nene de papá porque me pagan todo, pero yo quiero vivir solo", menciona mientras su compañera de trabajo suelta una carcajada cómplice.

maxi Cabral.jpg

Vivir a pleno

La idea, la intención, la meta de la independencia está presente durante toda la charla. Estos jóvenes, como otros tantos que consiguen apoyo concreto y real para hacer su propio camino, están en proceso de que esa autonomía ocurra.

Santiago Gallo, licenciado en Relaciones Laborales y gerente de Recursos Humanos de Liliana, una empresa familiar de capitales nacionales que funciona en Granadero Baigorria (con 1.300 empleados) cuenta cómo se integraron al proyecto y cómo está funcionando esta experiencia inclusiva para la compañía: "Para nosotros la diversidad es un concepto muy amplio por el cual entendemos que nadie queda excluido ni por edad ni por género ni porque tenga algún tipo de dificultad en relación a la mayoría (Liliana tiene más de 300 mujeres trabajando en la parte operativa, algo poco usual en la industria metalúrgica, agrega como ejemplo)" .

"Lo que estamos haciendo con Trama es muy importante porque de verdad entendemos que nuestro mayor capital es nuestra gente. La discapacidad intelectual es una de las más complejas a la hora de incluir en el ámbito laboral, sin embargo, después de lo que vivimos con Juana, que se unió en el área de serigrafía y ya trabaja con nosotros en forma permanente, es que nos dimos cuenta de que todo es ganancia en el sentido de que suma en muchos sentidos: en el clima laboral, porque los chicos y chicas son grandes transmisores de valores, porque se genera más empatía en los demás colaboradores...incluso otras empresas nos miran y valoran y hasta nos agradecen lo que hacemos".

"Ojalá _destaca_ fueran muchas más las firmas que se incorporan a estos proyectos, que no son solo una cuestión de marketing sino de verdadera responsabilidad social".

El gerente agrega: "Nosotros no les estamos haciendo un favor a estas personas, estamos incorporando a colaboradores que representan a la sociedad en su conjunto y eso nos nutre a todos. Es más, en un principio creímos que les íbamos a enseñar cosas a ellos, y es al revés. La experiencia es muy buena".

Suyai Spoto.jpg

Arte y vuelo propio

Suyai tiene una sonrisa que contagia alegría y una mirada profunda y clara. Se pone seria cuando la ocasión lo amerita pero combina la charla sobre inclusión y la discapacidad con anécdotas y vivencias personales, que le dan frescura el encuentro.

"Soy de Funes, entonces fui a la primera a Nazareth y después a Joan Miró. A la secundaria la hice en el Complejo Solís, en Rosario. Después empecé a ir al Curi (Centro Universitario Rosario Inclusiva/UGR) a hacer mosaiquismo, gimnasia. Es un lugar en el que hablamos mucho de todo lo que nos pasa".

Suyai tuvo dos experiencias laborales previas. "Cuando salió lo de Liliana me entusiasmó. Acá hago distintas tareas, las que más me gustan son las de hacer las tapas de Chopper, y ahora, estas cuchillas. Acá cumplo con lo que me toca, pero me manejo con libertad".

Su sueño a mediano plazo es trabajar en algo relacionado con el arte, con la pintura, con diseñar y desarrollar mosaicos: "Me veo haciendo eso", afirma.

La joven menciona que, como parte de sus múltiples actividades semanales, va a la psicopedagoga y a una terapeuta.

A Suyai no le gustan mucho las matemáticas y dice que le cuesta leer. "Pero no me conformo _ cuenta con firmeza_. Puedo concentrarme y si me olvido de algo voy y pregunto".

Antes de ir a recorrer su espacio de trabajo, comenta: "Vivo con mi mamá, una hermana y tengo otros dos hermanos que viven solos. A mí me gustaría vivir sola. Vendo aceite para tener mi dinero y aunque ya no voy a bailar como cuando era chica (creo que arranqué a los 12 años, recuerda y se ríe), sigo saliendo un poco. Es verdad que necesité apoyo extra durante mucho tiempo, en especial en la escuela, pero eso no fue ni será para siempre".

Empresas y entidades que son parte

Al proyecto de Trama ya se sumaron: La mutual AMR, Blue Blood (Idrógeno Jeans), Bolsa de Comercio de Rosario, Dicuneo, Funcional Food, JMG SRL, La Reina, La Casa del Sol Naciente, Pinturas Celta, Proagro Laboratorio Veterinario, Provincias Unidas SRL, Trial International (This Week), Liliana y la Universidad del Gran Rosario.