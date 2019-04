Jornada de donación de sangre en un puesto móvil de Oroño y el río

Desde las 9 y hasta las 12.30 tendrá lugar una jornada de donación de sangre y registro de médula ósea, en un puesto móvil ubicado en la Calle Recreativa, Oroño y el río.

Para donar es necesario tener buena salud (no estar bajo tratamiento médico, no estar resfriado o enfermo), tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber padecido enfermedades infectocontagiosas. Además, no haber ingerido antes de la donación lácteos ni alimentos grasos.

Pero sí se solicita que se tomen líquidos azucarados y frutas.