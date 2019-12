Jerarquizar la mediación y ayudar a jóvenes graduados

El candidato a presidente del Colegio de Abogados de Rosario por la lista Acción, Oscar Romera, aseguró que de que alcanzar la máxima conducción del organismo cimentará su gestión sobre pilares fundamentales: separar la labor gremial de lo político partidario, hacer eficientes las sucesiones en el fuero civil y comercial, contribuir a generar mas vacantes en el fuero laboral para evitar su colapso y gestionar más medios materiales para las investigaciones penales. "Hay que jerarquizar la mediación y prestarle especial atención a los jóvenes abogados sub 37 años para promover su correcta inserción profesional", consideró.

Romera es una de las tres alternativas que se pondrán en consideración de los 9 mil matriculados habilitados para votar mañana, en horario de atención al público, en los Tribunales provinciales. Es que además del oficialismo, en estas elecciones se presentan dos alternativas opositoras de cara a una votación trascendente para el quehacer profesional de los hombres y mujeres del Derecho.

Si bien en el ámbito del Colegio de Abogados de Rosario hay unos 9 mil matriculados en condiciones de votar, los antecedentes de elecciones anteriores indican que sufraga un promedio de 3.500 profesionales. Quien resulte electo mañana, será titular de la entidad profesional durante los dos próximos años.

"Hay que buscar un Colegio con una identidad propia, que es lo que se ha perdido en los últimos tiempos; queremos recuperarla porque nos da independencia para plantear temas a los poderes públicos, que cuando están teñidos de la política terminan siendo un limite", destacó Romera.

El candidato de Acción hizo su diagnóstico de los temas a corregir desde la institución. En lo civil y comercial , Romera recordó que se creó una oficina para las sucesiones. No obstante, admitió que a su entender "resultó una puerta angosta, donde falta personal adecuado y medios y se retrasan los trámites sucesorios, con perjuicios para la gente y los abogados".

Colapso

El fuero laboral, en tanto, Romera consideró que "esta atiborrado de expedientes y hacen falta más juzgados y condiciones para trabajar. Y en el fuero penal, que es reciente, sobran recursos humanos y faltan medios materiales para hacer investigaciones eficaces".

Tras hacer un repaso sobre las actividades profesionales en el Poder Judicial, el candidato de Acción también se refirió a los acuerdos extrajudiciales. "Nos preocupa que mejore la mediación, que si anda bien, descomprime las tareas del Tribunal y soluciona los conflictos con menores costos para la gente y para los abogados", destacó.

Uno de los puntos de especial preocupación de Romera son los jóvenes colegas. A la matrícula se incorporan alrededor de 500 nuevos abogados por año. "Hoy la mitad de la matrícula son jóvenes de 37 años para abajo. Son los más vulnerables del sistema, porque si no viene de familia de abogados o de padres empresarios, la mayoría está lanzándose a la profesión en condiciones desventajosas. Se les exime de pagar la jubilación por tres años, pero luego tienen que pagar los mismos aportes que un abogado de muchos años de profesión. Es absurdo, porque tampoco se computa como antigüedad. Y en la caja forense no hay un servicio en la relación calidad precio a la que pueden acceder. Están cargados de gastos propios que deberían estar a cargo del cliente. Y es absurdo que muchas cosas que tienen que pagar no se haga cargo el Estado. Están muy maltratados, al igual que en el trato que reciben en una Justicia colapsada que se traduce en un mal humor de gestión", aseguró.