Javkin y el reparto de los subsidios al transporte: "Así, el interior no tiene posibilidad de resistir"

Al ser consultado sobre la publicación del DNU que fija los subsidios al interior en $38 mil millones -lejos de los $46 mil millones prometidos-, el intendente expresó su desazón: "Lamentablemente, hay que seguir peleando porque se confirma este decreto del Presupuesto y ni siquiera quedaron los 46 mil millones (prometidos), que ya eran insuficientes. Pero también se confirma que lo que no se pone en riesgo son los subsidios para el Amba. O sea que de nuevo hay un esquema de usuarios y trabajadores de segunda contra usuarios y trabajadores de primera. No tenemos posibilidades de resistir así porque se está poniendo en peligro la propia supervivencia del transporte. Habrá que pelear, yo creo que en algún momento se pensó en movilizar a Buenos Aires y no lo descarto. Vamos a tener que tomar alguna medida, estoy en contacto con los intendentes del interior y esperemos que el Congreso apure alguna de las medidas que hemos charlado con los legisladores respecto a corregir la distribución de los subsidios. Pero tenemos un escenario inminente de tres semanas de complicaciones para prestar el servicio".

colectivos.jpg Foto: La Capital / Archivo.

Consultado si cabía la posibilidad de realizar un reclamo por la vía judicial respecto al reparto de subsidios, el intendente destacó: "No estamos para tiempos judiciales, porque se necesitan medidas urgentes. El interior de la Argentina no tiene manera de solventar el sistema de transporte. Ya no discutir mejoras y frecuencias, porque el gasoil duplicó su precio, en el Amba hay gasoil subsidiado y en el interior no; en el Amba hay gasoil y en el interior no. Además, para afrontar la paritaria y el costo de servicio, el nivel de subsidios creció en el Amba en proporción para poder solventar el servicio. En el interior no. Entonces, siempre vamos a estar en una proporción de 85 a 15. Así es imposible si no se corrige esto. No puede ser que todo el interior le pague el transporte público al Amba y que se quede sin transporte el interior".

Javkin recordó: "La situación que tenemos es que la previsión de $46 mil millones era de diciembre. Si hubiera estado el Presupuesto hubiéramos tenido ese dinero, pero después vino la paritaria, y la inflación y la suba del gasoil".

"No sé si no tendemos que hacer una demostración de todo el transporte del interior en Buenos Aires para que se entienda la gravedad y lo insostenible de esta situación", remató el titular del Ejecutivo municipal.