El gremio de taxistas rosarinos se reunió hoy con Pablo Javkin para manifestarle su preocupación por la llegada de Uber y Cabify a la ciudad, y el intendente electo sentó no solo su posición contraria a estos servicios sino también la de la comisión de Servicios Públicos sobre el tema.

El encuentro se llevó a cabo este mediodía en el Concejo Municipal, donde los trabajadores sostuvieron que si las firmas Uber y Cabify se instalan en Rosario peligran sus puestos de trabajo.

A su vez, el concejal justicialista Eduardo Toniolli afirmó a la prensa que “Uber quiere desembarcar ilegalmente” en Rosario.

Ante este escenario, el edil dijo que desde su espacio esperan que “Javkin cambie la actitud del gobierno con respecto a estas empresas. El municipio puede controlar en la calle el posible desembarco, e ir judicialmente contra las empresas”.

Además, Toniolli consideró que tanto Uber como Cabify están operando en forma digital, pero “no son aplicaciones (móviles), son empresas de transporte encubiertas, ilegales” y que las firmas utilizan “autos ilegales, que no le pagan a los choferes ni al Estado”.

"Uber hace mucho que quiere entrar en la ciudad de Rosario y este fin de semana después de las elecciones mandaron mensajes a todos los que se anotaron en la aplicación para poder conducir. Estamos todos en alerta, porque si llega a entrar Uber estamos todos totalmente fundidos, la situación no da para más, imaginate si llegan a entrar estos autos que son ilegales y que no pagan nada. Si llegan a entrar nosotros nos quedamos sin trabajo. Vinimos a la Comisión de Servicios Públicos del Concejo a pedirle que se hagan cargo y ver qué puede hacer la Municipalidad para que no entre Uber", sentenció uno de los representantes de los taxistas en el Palacio Vasallo antes de ingresar a la reunión de la comisión de Servicios Públicos.

Además, señalaron que la concejala electa por el Frente Progresista María Eugenia Schmuck, (una de las personas más cercanas a Pablo Javkin) "quería regular el tema de las aplicaciones y nosotros decimos que estas empresas no son aplicaciones. Ya hay fallos favorables en Europa diciendo que Uber es una empresa de transporte encubierta e ilegal. Nos preocupa que Pablo (Javkin) haya llevado a María Eugenia en la lista y que María Eugenia sea la promotora de regular una aplicación. Justamente lo que venimos a pedirle a Pablo es que nos garantice que no van a entrar estas empresas ilegales".

Posteriormente, y ya durante la reunión de la comisión de Servicios Públicos (que preside Javkin), se dio un pequeño contrapunto entre el intendente electo y uno de los integrantes de los taxistas:

—Javkin: ¿Cuál es el planteo a la comisión?

—Taxista: El planteo es que el presidente de la comisión de Servicios Públicos...

—Javkin: No, a mí no, esa es otra charla, acá hay muchos otros concejales. Lo que quiero saber es cuál es el planteo que se le hace a la comisión, porque además ustedes tuvieron su posición, la usaron en la campaña, donde hubo volantes truchos y un montón de cosas truchas, que tuvieron que ver con lo electoral. Mi postura es muy clara y estuve reunido con todos los representantes de los taxistas. Lo que le digo es, ¿cuál es el planteo concreto a la comisión?

—Taxistas: El planteo a la comisión de Servicios Públicos es para que fije una clara posición en cuanto a la actualidad y futuro de Uber en Rosario.

—Javkin: No sé si ustedes conocen la posición de la comisión, pero es casi unánime en contra de Uber, no ha habido nunca una posición distinta.