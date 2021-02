El blanco de las críticas fue el gobierno provincial y, sobre todo, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien este viernes en un breve contacto con la prensa antes de participar de la Mesa de Seguridad con funcionarios municipales y jefes policiales atribuyó a “intereses políticos” los reclamos de seguridad los rosarinos y fue más allá: “Me dicen que los delitos aumentaron y los números dicen que no es así”.

Este sábado el intendente Pablo Javkin, quien delegó su participación en la reunión de ayer en su secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, dejó bien en claro que la inseguridad es la cuestión central que hay que atender ahora: “Hay que cortar de raíz esa cadena de mafia organizada que pone a la ciudad y a los vecinos en una situación que no merece, hay que terminar con el tráfico de armas y la circulación del dinero del delito”, disparó.

javkin.jpg El intendente se reunió con vecinalistas en el Distrito Centro para tratar el tema de la inseguridad en la ciudad. (Foto: Subsecretaría de Comunicación Social / Marcelo Beltrame)

“Esa es la prioridad ahora, después de un hecho imposible de imaginar e imposible de medir sus consecuencias como es la pandemia, llegó el tiempo de sanar, cuidad más a la gente, lograr que nos cuiden más en términos de la vida cotidiana y de la tranquilidad que necesitamos recuperar”, señaló Javkin en Radio 2, y añadió: “Hay que reconstruir los tejidos de la ciudad, incluir a los chicos, retomar las clases, volver a lo que socializando permite construir un futuro, imaginar cosas mejores”.

"Un efectivo control de armas"

“En ese orden una de las prioridades es una presencia policial más fuerte, investigaciones judiciales más efectivas, control de armas y terminar con la naturalización de la violencia que jamás tenemos que aceptar”, enfatizó el jefe del Palacio de los Leones, y añadió: “Cuando la acción requiere más efectividad , compartiendo que no hay respuestas mágicas, se requiere más trabajo y eso es lo que hay que intensificar”.

Puso como ejemplo el asesinato a sangre fría de Luciano Nahuel Gómez, de 24 años, quien fue fue ultimado a balazos el martes pasado cuando jugaba a la pelota con su hijo a plena luz del día en la Plaza del Triángulo en barrio Acindar. “Cuando matan a un papá en una plaza a las cuatro de la tarde se afecta algo demasiado profundo como para que la respuesta de los que tenemos responsabilidades sea contar que eso no se resuelve de un día para el otro”, reflexionó.

2021-02-02 baleado plaza by_CMutti.jpg Celina Mutti Lovera / La Capital

“Cuando la locura de la violencia lleva a discriminar a una nenita de un año y medio o un nene de cinco años entonces la respuesta tiene que ser más fuerte, más impactante, con mayor presencia y eso lo planteo a nivel nacional y provincial y no desde el discurso sino llevando los datos a la mesa y poniéndonos a trabajar”, insistió Javkin, quien le pidió tanto a los gobiernos nacional y provincial como a la Justicia una respuesta más enérgica frente a la ola de violencia que padece Rosario.

"Exigimos mayor presencia policial"

“Exigimos mayor presencia policial y que la investigación judicial desarme las bandas”, enfatizó Javkin, y añadió: “Esto no puede quedar solo en el hecho preventivo, acá hay bandas, hay tráfico de armas, hay dinero de esas economías ilegales que circula y por lugares que no tenemos asociados a la violencia. Eso es lo que hay que cortar, esa cadena de mafia organizada que pone a la ciudad y a los vecinos en una situación que no merecen”.

“En Rosario hay economías ilegales, violentas, que mueven mucho dinero, el grueso del problema está en cómo circula ése dinero, con qué grado de impunidad, de facilidad se compran armas en el circuito ilegal”, explicó el intendente, y aseguró: “La disputa territorial es la violencia extrema que vemos a diario en la ciudad, pero lo que hay que desarmar es lo que pasa arriba, las redes que se benefician con esto, a los que mueven el dinero, y para cortarlo hay que hacerlo de raíz”.