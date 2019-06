El candidato a intendente por el Frente Progresista, Pablo Javkin, culminó su campaña recibiendo cientos de apoyos de personalidades del mundo de la cultura, la ciencia y el deporte.

El apoyo lo encabezó el rector electo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, y lo acompañaron figuras de la talla de la escritora Angélica Gorodischer, el investigador del Conicet, Alejandro Vila, el ex técnico de la selección argentina de fútbol Gerardo "Tata" Martino y el neurocientífico Facundo Manes.

Consultado sobre este apoyo, Javkin dijo "es realmente emocionante. Primero que nada les agradezco el apoyo, pero quiero decirles que también es un compromiso enorme. Yo sé que en estos días es difícil confiar, así que recibo esto como algo mucho más importante que una muestra de afecto, lo recibo como un desafío y me propongo honrar cada respaldo", desatacó.

La larga lista de firmas incluye a los músicos Roque Narvaja, Fabián Gallardo y Pichi De Benedictis, el conductor y productor de televisión Gerardo Rozín, el ex rector Darío Maiorana, la artista rosarina Flor Balestra, el científico Luciano Brambilla y los decanos Hernán Botta, de Derecho; Alejandro Vila, de Humanidades; Adriana Racca, de Ciencias Económicas; Adolfo del Río, de Arquitectura; la vicedecana de Ciencia Política, Cintia Pinillos; los ex decanos Ricardo Nidd, de Ciencias Médicas; Marcelo Vedrovnik, de Derecho, José Goity, de Humanidades; y el ex director del Museo de la Memoria, Rubén Chababo, entre otros.

En el cierre

Sobre el cierre de la campaña, Javkin dijo: "Veo la política nacional y parece un mercado de pases o una guerra de cartel de teatro. El domingo vamos a demostrar que en Rosario somos más los que somos distintos. Acá hacemos las cosas de otra manera. Hemos debatido, caminé toda la ciudad con un libro, un plan de gobierno que contiene 115 propuestas. Yo no veo nada de eso en otros lados ni en otros espacios. Estoy orgulloso de nosotros y de nuestra ciudad. Sin un agravio, con propuestas y llenos de esperanzas, vamos a poner arriba a Rosario", concluyó.