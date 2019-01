El edil del Frente Progresista Pablo Javkin presentó un proyecto en el Concejo Municipal en el que propone reorientar el sistema de barrido de la ciudad con el objetivo de priorizar los trabajos en las zonas más afectadas por los anegamientos.

El concejal dio a conocer hoy un informe sobre el estado de sumideros, cañerías pluviales y bocas de tormenta. A partir del relevamiento precisó en un mapa los puntos que hay que limpiar mejor para prevenir la acumulación de agua.

"Registramos 62 puntos de la ciudad que son prioritarios, en un 70 por ciento por falta de limpieza y en menor medida por roturas. Nuestra propuesta es cambiar los esquemas de barrido y de limpieza para actuar más rápido sobre estos lugares que, según nuestro informe, son los que provocan mayor cantidad de problemas cuando llueve", explicó Javkin.

Asimismo, apuntó: "También notamos que hay casi un 50 por ciento más de calles anegadas que en otros momentos, producto de un aumento en la cantidad de lluvias intensas pero también de menos mantenimiento". La información fue contrastada con testimonios de vecinos.

sumideros.png

En el proyecto que presentó en el Concejo, Javkin le pide tanto a Aguas Santafesina (Assa) como a la Municipalidad un aumento de las acciones de mantenimiento preventivo y la reorganización del sistema de barrido y limpieza en las zonas críticas.

En ese sentido, señaló: "Presenté dos propuestas. La primera tiene que ver con modificar el esquema de barrido en la ciudad, priorizando aquellos lugares donde se han detectado problemas con mayor gravedad. Nos reunimos con el presidente de Assa y haremos lo mismo con el ejecutivo, que son quienes tienen a cargo los trabajos. Por otro lado, sostengo que hay que construir sumideros intermedios. Esto mejoraría el escurrimiento de aguas".

"La ciudad hizo obras importantes con los emisarios y los aliviadores, pero si no se mantienen no sirven", reflexionó Javkin, y concluyó: "Limpiar, reparar y hacer desagües intermedios es menos complejo, pero si no se trabaja en eso la solución queda a medio camino. Está bien arreglar la cañería de tu casa, pero si no la limpias seguido, se tapa. Esto es lo mismo. A veces, gobernar es más sencillo".