Javkin presentó las fotomultas: "No nos interesa recaudar, sólo cambiar conductas ciudadanas"

“Para mejorar la seguridad ciudadana, el control de lo que sucede en las calles es una herramienta fundamental . No nos interesa recaudar, nos interesa cambiar conductas ciudadanas” , afirmó este martes el intendente Pablo Javkin al presentar el sistema de fotomultas que contará con 70 cámaras en la ciudad.

Se trata de un sistema que controlará o detectará violación de semáforo en rojo, excesos de velocidad, giros prohibidos e invasiones de senda peatona l, ciclovías y carriles exclusivos. En los próximos 60 días se ajustará la red, y mientras tanto no habrá sanciones.

Javkin presentó oficialmente el sistema este martes en la sede del Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior). Allí, el mandatario expuso algunos números que hablan del problema del tránsito en la ciudad. Luego de remarcar que el sistema de fotomultas es “parte de una política integral para controlar el espacio público”, detalló el número de atenciones por siniestros de tránsito en los hospitales municipales en lo que va de 2022.

“Llevamos 1.328 ingresos sólo en los efectores municipales por accidentes de tránsito. Esa cifra es el cuádruple o el quíntuple de las víctimas de homicidios ,que es un problema gravísimo en Rosario. De ese número de atenciones, el 62 por ciento fueron por choques de motos, el 12, 5 de autos, el 12 de bicicletas y el 7 de peatones”, indicó.

Javin Fotomultas 2.jpg Pablo Javkin exhibió este martes los números de atenciones en los hospitales al fundamentar la entrada en vigencia del sistema de fotomultas.

Asimismo, sostuvo que cuando se plantea si el sistema de fotomultas “es recaudatorio, hay que pensar en las 1.328 atenciones en hospitales municipales". y añadió: "En 2021 hubo cuatro mil. En este vamos en esa tendencia. Esto es diez veces la cifra de hechos graves de inseguridad que tiene la ciudad. Es una cifra silenciosa, con otra repercusión pública, más acostumbrada a lo cotidiano, pero una cifra bien oscura de lo que sucede con la seguridad vial”.

“Los ejes del sistema es aportar a la seguridad vial y quiero aclarar que todo lo que se recaude por este sistema irá al fondo municipal del transporte y a los efectores de salud, que son los que enfrentan esas 1.328 atenciones solamente este año. En cifras de atención, implica en nuestro caso las terapias intensivas, en muchos casos, estuvieron llenas a nivel como en el pico de la pandemia”, precisó.

"A partir de ahora se van a captar las infracciones. Se le enviará un mail al infractor, que no es una multa. Es una notificación. Por 60 días no se cobrarán las multas. Solo se les dirá a cada una de las personas que cometan infraccione que efectivamente fueron registrados. No queremos sorprender a nadie", señaló Javkin.

"No nos interesa multar para recaudar, nos interesa un cambio en la conducta ciudadana. Durante 60 días, llegarán mails en los que se explicarán las faltas, los horarios y las distintas secciones. Después de esos 60 días, se labrarán las actas que serán enviadas por vía electrónica y por vía física. Y en 120 días vamos a completar el entramado de cámaras de control. Serán 70 fijos y cuatro móviles", finalizó.