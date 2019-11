Definido el escenario nacional y provincial, el intendente electo Pablo Javkin tiene casi todos los casilleros completos de quienes lo acompañarán a partir del próximo 10 de diciembre al frente de la Intendencia. El jefe comunal electo tiene previsto anunciar su equipo de colaboradores hoy, a las 9, en la sede partidaria de calle 9 de Julio al 1800.

El rompecabezas está casi armado y La Capital fue colectando varias piezas para armar la foto del gabinete que se viene: heterogeneidad, juventud, experiencia, fuerza de seguridad, técnicos, el necesario toque socialista, la llegada de extrapartidarios a cargos públicos y la impronta de la UNR.

Llamados, consultas, información en off. Múltiples fuentes llevaron a armar un esquema de gabinete que, según las voces consultadas, anunciará hoy Javkin.

No resulta llamativo que quienes desempeñan funciones en el actual gabinete de la intendenta Mónica Fein tengan continuidad en el del futuro intendente. Así ocurrirá con dos de los "tres mosqueteros de Javkin": el actual secretario general Gustavo Zignago, que ocupará el rol de secretario de Gobierno y el actual responsable de Economía Solidaria, Nicolás Gianelloni, quien a partir del 10 de diciembre tendrá el cargo de secretario de Desarrollo Social.

El tercer mosquetero es un estrecho colaborador de Javkin que regresa al Ejecutivo: el ex concejal y ex integrante del gabinete de Fein, Sebastián Chale, quien asumirá como secretario de Producción.

Para coordinador de gabinete, el intendente electo se reservó una carta "casi personal". Javkin logró "importar" a Rogelio Biazzi Solomonoff, un amigo de la juventud de una prestigiosa y amplia trayectoria académica y de gestión. Abogado y economista, egresado de la UNR pero con posgrados y másters en la Universidad Complutense de Madrid en temas vinculados a la economía, derecho y políticas públicas. Y una especialización en Harvard, entre otros pergaminos. En gestión, lo más reciente refiere a su asesoría en el gabinete de la comuna de Madrid, hasta 2018.

A la Secretaría de Cultura llegará la doctora y profesora en Ciencias de la Educación de la UNR, Carina Cabo. La secundará quien actualmente acompaña al secretario del área. Se trata de Federico Valentini.

Javkin tiene pensado fusionar en una gran secretaría a Turismo y Deporte. Al frente de Deportes estará quien hoy desempeña ese cargo, Adrián Giglione. Como subsecretaria llegará una joven abogada, egresada en la UCA y con un posgrado en Derecho Deportivo, Noel Martino. La joven tiene sus pergaminos propios, además de ser la hija de Gerardo Daniel Martino, ex técnico de la Selección Nacional y de Newell's Old Boys.

En Turismo desembarcará la licenciada en Comunicación Social Alejandra Mattheus, quien fue funcionaria de la gestión de Miguel Lifschitz como intendente en 2007.

Otra de las novedades del gabinete será la Secretaría de Obras Públicas, que quedará en manos del ingeniero José Luis Conde, un hombre muy ligado a la familia de Lionel Messi y un reconocido profesional en la actividad privada.

En Planeamiento está reservada la llegada de una joven promesa: Agustina González Cid. Arquitecta egresada de la UNR, docente universitaria y con un máster en la Massachusets Institute of Technology (MIT).

El manejo de las finanzas quedará para una figura central en la articulación de Rosario con el gobierno provincial de Omar Perotti y otros funcionarios: el contador público nacional, egresado de la UNR, Diego Gómez. En su trayectoria, amén de la performance de los últimos 14 años en la actividad privada, figura haber sido parte del gabinete del ex gobernador Jorge Obeid.

Fue subsecretario de Finanzas en tiempos de Hugo Garnero como ministro de Hacienda. Cabe recordar que Perotti era en aquel entonces ministro de la Producción y amigo de militancia universitaria de Gómez. El dato de color es que este hombre de bajo perfil contrasta con el de su hermano: el líder de Vilma Palma, Mario Pájaro Gómez.

En la Secretaría de Control, Javkin tendría apuntada a una administrativa que conoce el tema: la actual jefa de la Dirección de Inspección de Industria y Comercio, Carolina Labayru. Sin embargo, la sorpresa podría estar por el lado de quien la secunde. Todos miran a las fuerzas de seguridad nacional, porque la idea es "darle mucho conocimiento del territorio al funcionamiento de la secretaría". ¿Un gendarme?, preguntó La Capital a una fuente: "Es probable", respondió.

Otro novedad será la creación de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, que estará a cargo de Mariana Caminotti: Doctora en Ciencia Política (Universidad Nacional de San Martín), Master of Arts in Development Management and Policy (Georgetown University) y Licenciada en Ciencia Política (UNR), Investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y Profesora Adjunta en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.

Investigó la temática de política y género, participación política de las mujeres, reformas institucionales y acceso a derechos en América latina, privilegiando las perspectivas comparadas.

El área de Movilidad, en tanto, estará a cargo de Eva Jokanovich, una ingeniera civil graduada en la UNR y especializada en transporte. Realizó un master en Planificación y Economía del Transporte Urbano en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (España), y cursó también la Maestría en Planificación y Gestión de Transporte en la Universidad de Buenos Aires. Fue funcionaria porteña hasta hace pocos días.

Un sector básico y vital también tiene un nombre casi puesto: el actual secretario de Hábitat santafesino, Diego Leone, será el nuevo secretario de Ambiente y Espacio Público. Un hombre del socialismo en la gestión de Javkin, al igual que la continuidad de la Secretaría de Salud, a cargo de Leonardo Caruana.

El área de comunicación, en tanto, será piloteada por Jorgelina Fay.

La Dirección de Relaciones Internacionales del municipio estará a cargo de quien ocupaba ese cargo en la UNR, Patricia Rojo, quien además, como académica, tiene un enfoque de género en relación a la gestión de políticas públicas.

Pero el perfil de género se amplía en cuanto a participación en lugares estratégicos dentro del nuevo gabinete frentista. Más aún, si se lo compara con el actual gabinete, donde sólo hay tres mujeres: Mónica Alvarado (Movilidad), Marina Borgatello (Ambiente y Espacio Público) y Laura Capilla (Desarrollo Social) le otorga a cinco mujeres la conducción de secretarías.

Nueva subsecretaría

En el área de Desarrollo Social habrá una potenciación de la contención a los sectores más necesitados, junto a una fuerte política de hábitat. Si bien el Servicio Público de la Vivienda (SPV) es un ente autárquico, quedará subsumido bajo la órbita de una nueva subsecretaría: Hábitat, que se suma a la de Economía Social.

Hoy, el propio Javkin dará el listado oficial. Este gabinete tentativo fue el resultado de una tarea de orfebrería en la que varios casilleros se completarán o podrían sufrir alguna modificación. Lo cierto es que algunas subsecretaría apa recen como “casi confirmadas”. Entre ellas, la subsecretaría de Gobierno, que estará a cargo de la presidenta del partido Creo, una funcionaria de carrera: Débora Marcioni.

Al igual que la subsecretaría de la Producción, también para una militante de Creo, de origen radical: Eugenia Giovanoni.

En Ambiente y Espacio Público, llegará otro socialista. Hermano de la actual secretaria del Plan Abre, Cecilia Mijich: Nicolás Mijich, socialista del sector del actual gobernador Miguel Lifschitz.

Si se completan las grillas como este gabinete tentativo se lo propuso, claramente la participación de mujeres y la paridad de género aparecen garantizadas.

También un mix de cuatro grandes patas: extrapartidarios, allegados al intendente, referentes de la actividad privada y funcionarios y funcionarias socialistas en un cuarto lugar.

Este último dato no es menor, ya que hombres y mujeres de estrecha llegada a Javkin han desplazado a segundas y terceras líneas a los militantes socialistas.

Prueba de esto es que el área política y de mayor relevancia en el gabinete, la Secretaría de Gobierno, será conducida por quien es la mano derecha del intendente electo: Gustavo Zignago.

Un gabinete que sin dudas es el reflejo del reacomodamiento de fuerzas políticas dentro del Frente Progresista, donde el socialismo ha perdido poder.

Disolución

Una secretaría que supo ocupar el propio intendente electo, Pablo Javkin, es altamente probable que sea disuelta. Se trata de la Secretaría General. Pero habrá otra nueva repartición que estará a cargo del actual secretario de la Producción, Germán Giró. Su denominación girará en torno a la innovación tecnológica.