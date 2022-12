Javkin: "Me parece perfecto que Aníbal Fernández venga a Rosario, necesitamos resultados"

“Que el ministro Fernández venga a la ciudad me parece perfecto . Lo que quiero dejar en claro es que todas las semanas nos reunimos con las fuerzas federales que dependen de él. No tengo un vínculo de amistad. Si él necesita hablar conmigo, con todo gusto” , aseguró el intendente Pablo Javkin en declaraciones al programa "Todos en La Ocho" luego de la salida de Fernández, quien llegó a Rosario para recorrer las instalaciones del nuevo destacamento de Gendarmería en la zona norte de Rosario, predio que fue cedido por el municipio.

Javkin evitó el discurso elíptico que suele acostumbre en víspera de un año electoral que se avecina, y sentenció: “Necesitamos resultados porque esta ciudad es víctima de esta porquería (droga) al igual que las armas. Acá no se fabrican armas ni drogas, pero que llegan por su ubicación logística y generan muertes”.

Respecto al trabajo cno las fuerzas federales, Javkin explicó: “Tenemos una mesa de planificación territorial para operativos conjuntos, desde el municipio creamos unidades para investigar el circuito de lavado del narcotráfico. Las drogas y las armas vienen porque, como el otro día pudimos ver, hay delincuentes que se llevan la droga desde el Puerto de Rosario a Qatar”.

En ese sentido, reclamó: “Hay que dejar de hablar de Rosario como un enclave en todo el país, a veces no merecemos ese trato. Necesitamos que haya menos homicidios en la ciudad”. Y para elló sostuvo que donde hubo resultados debería focalizarse el trabajo de personal, recursos, logística e inteligencia.

“Cómo se resuelve esto? Creo que donde existieron resultados, hay que poner más gente, más recursos y más investigaciones e inteligencia en las cárceles. Hoy se esclarecen más rápido los hechos, gran parte de las órdenes de crímenes que luego suceden en la ciudad nace en las cárceles”, opinó. Y agregó: “Como intendente no puedo meterme en las cárceles. No tengo amistad con el ministro Fernández, para llamarlo todas las semanas, si quiere lo llamo, no tengo problemas en hacerlo”.

“Acá hay un problema de calidad, no de números. En una primera etapa vinieron 575 gendarmes y hoy estamos cerca de los mil efectivos y por primera vez vamos a tener gente viviendo en al ciudad. La importancia del destacamento no es la obra física sino la importancia de que las fuerzas federales vivan en Rosario y conozcan el terreno", consideró.