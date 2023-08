Javkin, sobre los intentos de robos a comercios: "No son expresiones sociales autónomas"

Pablo Javkin: “Los hechos de anoche no tienen nada que ver con las experiencias que hemos vivido en otras épocas en el país".

Tras los intentos de robos a comercios ocurridos este jueves en barrios rosarinos , el municipio está en alerta para atender cuestiones sociales y alimentarias. El intendente Pablo Javkin dijo que hasta el momento no se observan hechos “vinculados con una manifestación” parte de la sociedad sino " delitos ", y a la vez remarcó que “la clave para que esto no avance es el accionar de la policía” .

"No es una movilización popular en busca de alimentos"

Con relación a lo ocurrido ayer, Javkin señaló que “todavía no hay detenidos, pero sí hay información que el municipio aportó a Fiscalía acerca de algunas situaciones que podrían ser el origen de lo de ayer. Esto estará bajo secreto de sumario. Durante la noche no se han producido nuevos episodios. Vamos a seguir muy atentos en lo social y alimentario con todas las redes que tiene la ciudad. Las propias organizaciones sociales hicieron un llamamiento para no entrar en este tipo de acciones”.

“Exigimos una presencia policial permanente, la clave es que apenas se produzca esa reunión de jóvenes frente a un comercio inmediatamente llegue la fuerza de seguridad. La presencia policial es decisiva. Si tarda en llegar se produce el hecho y tampoco queremos que haya vecinos que tengan que arriesgar la vida defendiendo su propiedad”, agregó Javkin.

El intendente consideró como “muy extraño” lo que ha ocurrido en otros puntos del país y ahora en Rosario. “Ojalá la Justicia lo aclare. Todos los hechos tuvieron la características de ser esporádicos, no presentan una lectora geográfica, se dieron en distintas regiones del país. La clave siempre es el accionar policial para que esto no avance. Preferiría que haya una acción más de Fiscalía que de lectura política”, precisó.

“Estos fueron hechos delictivos, robos. No tienen nada que ver con las experiencias que hemos vivido en otras épocas en el país. Los vecinos no están acompañando esto y es bueno que esto siga siendo así. Hay un repudio de los vecinos. Sigamos así”, subrayó.