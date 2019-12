El intendente Pablo Javkin valoró este mediodía el "esfuerzo" que están haciendo los bloques del Concejo para que el Ejecutivo pueda contar con el presupuesto 2020 antes de fin de año. Hizo hincapié en poder contar con un paquete económico "ordenado y equilibrado", en el que pondrán énfasis en el crecimiento de la actividad económica.

El titular del Palacio de los Leones realizó declaraciones en el complejo de piletas del Parque del Mercado, en la inauguración de la temporada de colonias de verano, luego de que el secretario de Hacienda municipal, Diego Gómez, presentara el proyecto de presupuesto 2020 y que será tratado el próximo 23 de diciembre.

"Con mucha serenidad, los bloques del Concejo están haciendo un esfuerzo para poder tener un presupuesto a fin de año. Hicimos un presupuesto muy ordenado y equilibrado, con metas muy claras e información muy transparante, en una situación muy delicada. Por eso le estamos pidiendo a los concejales que nos acompañen y entiendo que hay una comprensión bastante amplia", planteó Javkin.

En tal sentido, precisó que quiere contar con "un esquema ordenado", porque asegura que el municipio "no puede seguir poniendo en riesgo servicios esenciales por una situación financiera ligada a la deuda". No obstante, garantizó que ese plan de austeridad no lo van a hacer "de golpe, será paulatino".

"El concepto de emergencia está muy presente en los presupuestos de Nación y provincia por lo que creemos que esa va a ser la sensación en el inicio del año", acotó, al tiempo que puntualizó que el aumento de la TGI se pondrá un límite que "tiene a la inflación como techo".

"También modificamos las alícuotas del Drei porque entendemos que tenemos que acompañar porque esto lo termina pagando el consumidor y nosotros queremos que la actividad económica crezca", agregó.

El paquete económico también prevé recortar gastos superfluos de autos para funcionarios, racionalizar el uso de recursos para eventos públicos, eliminar el gasto de papel e impresión y disminuir drásticamente todo tipo de erogación que no sea imprescindible para el funcionamiento de las áreas críticas.