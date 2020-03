El indentende Pablo Javkin destacó dentro de los proyectos de su programa de gobierno de 2020 a las iniciativas de concejales del arco opositor al Frente Progresista, lo cual evidenció una de las promesas de campaña y que prometió ante el cuerpo de ediles el día que asumió como titular del Ejecutivo local.

En su mensaje, destacó los proyectos de seguridad vial y modernización del Transporte Urbano de Pasajeros (Frente de Todos), el Fondo Municipal de Tierras (Iniciativa Popular), obras en el sistema de Salud y justicia urbanística (Ciudad Futura), licitaciones de obra pública y ómnibus ecológicos (Cambiemos), innovación tecnológica y emprendimientos científicos (Unidad Ciudadana) y la creación del plan de actividad física para para promover la recreación de niños, jóvenes y adultos mayores (Unite y PDP).

Frente de Todos (PJ) - Los siniestros viales son la principal causa de muerte en la ciudad, por eso en nuestra gestión la seguridad vial es una prioridad. Empezando por cuidar y hacer respetar a los peatones. Para que haya respeto, tiene que haber control. Queremos que cuando una madre lleve en el cochecito a su bebé, un pibe use la bici para ir a la escuela o un abuelo esté por cruzar la calle, puedan estar seguros que los autos van a frenar en las esquinas y a ceder el paso. De las más de 80 infracciones que prevé el código de faltas, solamente dos se fiscalizan de forma electrónica, por eso, vamos a implementar un Control Electrónico de Seguridad Vial con un alcance mucho más ambicioso. En este semestre, vamos a enviarles un pliego licitatorio para que el control de tránsito pueda ser fiscalizado a través de la incorporación de tecnología. Y, teniendo en cuenta las ordenanzas vigentes como las de la concejala Norma López y el ex concejal Roberto Sukerman. Muchas veces somos blandos en tomar medidas, para que no nos acusen de un afán meramente recaudatorio. Para despejar ese argumento todos los fondos que se recauden tendrán exclusivamente tres destinos: el HECA, el Hospital Vilela y el Fondo Compensador del Transporte.

En las últimas semanas la empresa Efisat sufrió un hackeo que afectó el sistema con el que se gestionan los datos del GPS de los colectivos de muchas ciudades del país, entre ellas Rosario. Esto llevó a que el Cuándo Llega dejara de funcionar, ocasionando un trastorno para los más de 500.000 vecinos que usan la aplicación por día. La dependencia de un formato antiguo y centralizado nos hizo vulnerable al ataque informático que sufrió la empresa. Para cambiar esto estamos trabajando desde el inicio de nuestro gobierno, modernizando y transformando el sistema que gestiona el Transporte Urbano de Pasajeros. Estudiamos proyectos como el del mapa interactivo que propone el concejal Eduardo Tonnioli, y analizamos otras alternativas para migrar desde el sistema actual a uno abierto como el que se usa en la mayoría de las ciudades del mundo. Durante la próxima semana se podrán visualizar todos los recorridos de los colectivos en plataformas como Google Maps, y en los meses posteriores rediseñaremos los códigos para independizar totalmente el monitoreo en tiempo real de la flota del transporte público.

Iniciativa Popular y Ciudad Futura-FPS - Vamos a proponer que las compensaciones que pagan las obras privadas a través de convenios urbanísticos se conviertan directamente en obras en los barrios que más necesitan, para que la distribución de mejoras sea más equitativa. Ejemplos de ello, son el próximo inicio de la primera etapa de construcción de un nuevo Centro de Salud en Avellaneda Oeste y la ampliación del Centro de Salud Emaús en el Noroeste. Las propuestas sobre justicia urbanística del bloque de Ciudad Futura, y los instrumentos de planificación urbana, como el Fondo Municipal de Tierras, que viene reivindicando la concejala Fernanda Gigliani, se incluirán en nuestros planes y acciones. Estamos próximos a finalizar las obras en la Sala 5 del Hospital de Niños Vilela, que incluye espacios para que las familias puedan acompañar y cuidar a sus hijos en Terapia Intensiva, habitaciones para situaciones agudas o de vulnerabilidad y un espacio de juego innovador, para el trabajo con niños y niñas que están internados y las familias que transitan la UTI.

Las situaciones de conflicto en nuestros efectores de salud atravesaron la agenda de estos primeros cien días. Como respuesta estamos ampliando la presencia de una figura innovadora que ha contribuido en el último tiempo a la conformación de espacios de integración y de cuidado en nuestros centros de salud: los trabajadores de la convivencia, jóvenes incluidos en el programa Nexo Oportunidad capacitados y entrenados para abordar los conflictos. En la actualidad, 26 jóvenes se incorporaron como cuidadores en 10 centros de salud. En estos meses se desarrolló la segunda etapa de formación con un nuevo grupo de jóvenes que se incorporarán a los centros de salud durante el mes de marzo. En este marco, tenemos presente las ideas de Ciudad Futura sobre el registro de cuidadores y otras ideas contenidas en torno a los cuidados.

Cambiemos - Conocemos que existen en el Concejo proyectos, como el del concejal López Molina, que buscan mejorar modelos de contratación para la realización de obras públicas, transformando nuestro régimen de iniciativa privada. Esperamos los avances del debate para implementarlos. Un mejor transporte también es un transporte más ecológico. En los próximos días vamos a poner en circulación dos unidades totalmente eléctricas, que funcionen con combustibles renovables, hechas integralmente por técnicos rosarinos apasionados porque la ciudad tenga la mejor movilidad para los vecinos que todos los días utilizan el servicio, y por el respeto hacia una movilidad sostenible que cuide la salud y el medioambiente.

Seguiremos trabajando con iniciativas que ayuden a mejorar el transporte público, a hacerlo más seguro y más eficiente. Una de las líneas de trabajo es el transporte público nocturno. Estamos estudiando algunas ideas del concejal Roy López Molina sobre priorización de recorridos nocturnos primarios y modelos de mejora para los trayectos secundarios.

Unidad Ciudadana - Rosario tiene una gran potencialidad en el área tecnológica y biotecnológica, y es por eso que priorizamos a los emprendedores tecnológicos lanzando el Programa de Pre-incubación de Emprendimientos de base tecnológica y para este mes estaremos abriendo el primer programa de incubación de emprendimientos científicos, junto a la UNR, el Polo Tecnológico, CONICET, la Bolsa de Comercio y otras instituciones. Valoramos especialmente iniciativas como el Fondo de Innovación para la Región Rosario, impulsado por la concejala Marina Magnani y el concejal Andrés Giménez, que nos facilitará la inversión de capital riesgo a partir de la alianza del sector privado local con el sector público, en una fuerte apuesta al talento y la innovación local. Cuidar y estar cerca también es un trabajo que hacemos entre todos. Para eso llevaremos adelante Consejos de Salud vinculando a los profesionales y a la comunidad del barrio a planear acciones en conjunto. Entendemos que es una problemática que les preocupa a muchos de ustedes y sus proyectos, como el de Mariana Magnani, sirvieron de guía para crear estas instancias.

Unite y Partido Demócrata Progresista (PDP) - En medio de las restricciones presupuestarias, este verano igual pusimos en marcha 33 colonias de vacaciones. Realizamos 14 colonias de adultos mayores con 1300 participantes y sumamos a 500 niños y niñas con discapacidad en actividades integradas. En total, 300.000 rosarinos disfrutaron de las actividades de verano. Estamos desarrollando el plan de actividad física, salud y recreación, con actividades sistemáticas en los 16 polideportivos de la ciudad, 62 espacios en movimiento ubicados en clubes, vecinales y demás espacios deportivos, llegando a todos los barrios, y con ello a más de 12.000 niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. Coincidimos todos en la importancia de los clubes de barrio, son usinas de valores para los pibes y pibas, que como venimos diciendo son nuestra prioridad. Cómo no aprovechar la experiencia de dos ídolos de nuestro fútbol, como los concejales Aldo Pedro Poy y Ariel Cozzoni, quienes por sí solos son un canal para la relación con los clubes de barrio, aportando a la interacción entre los organismos públicos y estas instituciones fundamentales para la inclusión de más jóvenes.