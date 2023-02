Javkin: "Es extraño que los concejales peronistas desconozcan la inflación"

"Lo que no deberíamos tener es inflación, si no tuviéramos inflación lo podríamos discutir, pero si uno tiene ocho aumentos de nafta, paritarias de choferes, el valor de los coches y los repuestos atados al dólar y el dólar se va a casi 400 pesos ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo asumo el costo, cómo lo hace el intendente de Córdoba que es peronista, de hacer algo que no es grato. Pero eso es una consecuencia de lo que vivimos, el boleto no aumenta porqué si, aumenta porque en Argentina aumenta todo", continuó el jefe comunal.

"Me llama la atención, y lo digo con respeto, esa discordancia de cómo acordamos con el gobierno nacional una política que es lógica, y aquí se me reclame que vayamos en otro sentido. Tenemos que ser más cuidadosos en lo que le decimos a la gente porque sino se vacían los sistemas y si se vacían los sistemas no hay forma de mejorarlos", finalizó.