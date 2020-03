El intendente Pablo Javkin le dedicó un párrafo de su discurso al asesinato de Carlos Orellano como "un hecho doloroso de conmovió a la ciudad", mencionó la clausura preventiva al local sospechado por el crimen del joven y anticipó que el Concejo está trabajando para "resolver cuestiones definitivas" en materia de seguridad y normativa concerniente a la nocturnidad.

El titular del Palacio de los Leones no dejó pasar demasiado su discurso para mencionar el caso que, tal como pasó con Pichón Escobar y Franco Casco, volvió a enlutar la ciudad por tratarse del tercer cuerpo de un joven que aparece flotando en el río y cuyos sospechosos están vinculados a las fuerzas policiales y personal de seguridad.

"Hace pocos días ocurrió un hecho doloroso que conmovió a la ciudad, el asesinato de Carlos Orellano. Más allá del proceso judicial, desde el Municipio actuamos clausurando preventivamente por 45 días el local donde se registró el incidente que culminó con su muerte. En ese período analizaremos las condiciones de higiene, seguridad, funcionamiento y los antecedentes para resolver medidas definitivas, tema que me consta también está analizando este Cuerpo", señaló.

07-001-ciudad.jpg no va más. La Municipalidad le puso la faja de clausura ayer al boliche Ming, donde el domingo había ido a divertirse Carlos Orellano.

En tal sentido, Javkin hizo hincapié en que "el desafío principal de esta ciudad es ganarle a la división y a la violencia. A la violencia se le gana con la acción de las fuerzas de seguridad actuando en las calles, con la justicia investigando y desarmando las economías criminales y cortando los circuitos ilegales de armas. A la división se le gana abriendo calles, generándole oportunidades a los jóvenes, cuidando a los grandes y a los pibes y los derechos de las mujeres, en definitiva, respetándonos".

"No podemos naturalizar la muerte. No podemos levantarnos todas las mañanas y simplemente esperar a que nos informen las cifras de muertos de la noche anterior. No tenemos que vivir con miedo", enfatizó, lo cual generó el aplauso cerrado de todos los presentes.