Puerto de la Música: para Javkin, es "rara" la discusión en torno al emplazamiento 

La iniciativa del gobierno provincial, que por ahora es sólo un proyecto, generó inquietud dentro de las filas del Frente Progresista. Silvina Codina, arquitecta y ex funcionaria municipal y provincial ligada a urbanizaciones durante la gestiones de Hermes Binner y una de las principales impulsoras del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, le pidió a Javkin que “luche para dejarlo en su lugar, y mientras tanto repare los muelles”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Javkin dijo que el lugar donde se planteó el Puerto de la Música, y que sería el ideal, “hoy tiene un problema adicional que no tenía en su momento". Detalló: "Despejamos lo que era la Zona Franca de Bolivia. Cualquiera que pase por allí se dará cuenta que la bajante del río y otras situaciones destruyeron el sistema de muelles. Con lo cual ese emplazamiento requeriría una obra adicional de al menos 40 millones de dólares extras a los trabajos de recomposición de los muelles”.

“Esa es la dificultad en relación al emplazamiento original del Puerto de la Música. Necesitaríamos, además del financiamiento para la obra en sí, otro extra para la reparación del muelle”, añadió. “Por eso, en la ex Zona Franca de Bolivia no se hizo otra intervención que no sea la limpieza del predio. Cuando uno recorre la costa rosarina, buscando un emplazamiento para esa obra, cuesta encontrar de las dimensiones requeridas. Entonces, este proyecto se debe mirar como un fenómeno metropolitano”, añadió.

>> Leer más: "Espero que el intendente luche para que el Puerto de la Música se haga en Rosario"

“Ahora asomó un proyecto, que por ahora es eso. Yo quiero que el Puerto de la Música se haga. Si eso implica la posibilidad de ubicarlo en el Parque de la Cabecera, que es el marco de una iniciativa metropolitana, que gestionó la ciudad de Rosario, en un ente que presidieron los intendentes de Rosario, cómo me voy a negar a estudiarlo. Al contrario, si tenemos la posibilidad de hacerlo lo vamos a analizar”.

>> Leeer más: El Puerto de la Música se construirá en Granadero Baigorria: "Esta obra posicionará a la ciudad en el mundo"

Javkin dijo que le parecía “un poco rara la discusión en la que se plantea una exigencia de lucha, de defensa de una obra en un lugar. La obra se tiene que hacer. No me preocupa el lugar, porque las ciudades se miran en forma metropolitana. El problema es que todavía estamos lejos de que el Puerto de la Música se haga. Además, debemos pensar en un mecanismo de cofinanciamiento privado”.

>> Leer más: "Lo importante es que el Puerto de la Música se haga"

“No puede ser que se haga sólo con recursos públicos provinciales o municipales, porque está claro que esa obra compite con otras prioridades que marca la gente. Hay que encontrar la ingeniería, pero estamos discutiendo demasiado antes. Ojalá tengamos primero una posibilidad cierta para que el proyecto se desarrolle. Noto cierto fanatismo por el lugar de enclave del Puerto de la Música, que a veces supera la posibilidad de que se concrete. Yo quiero que se construya. Para que sea en el lugar original, tiene que aparecer un financiamiento extra para los muelles. Y en la costa rosarina, cuesta encontrar un lugar de esas dimensiones. A mí no me gustaría que fuera lejos del río, porque pensada sobre el Paraná. Hay que ser sensatos y buscar un buen lugar”.