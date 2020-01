Con la presencia del intendente Pablo Javkin, concejales, legisladores, funcionarios de los distintos organismos del Estado e integrantes de diversas organizaciones sociales, políticas, religiosas y gremiales participaron esta tarde-noche de un debate abierto para abordar la grave situación de inseguridad que atraviesa la ciudad.

Bajo el lema "Mafias o democracia: por un acuerdo plural, político y ciudadano", el encuentro, que fue convocado por Ciudad Futura, tenía como objetivo llegar a acuerdos para abordar el complejo momento que transita la provincia, y particularmente Rosario, que acumula el trágico saldo de 20 muertos en 21 días.

"Es un tema de suma importancia, el marco de pluralidad política y social así lo demuestra. En mi caso, como intendente, quería estar presente, participar y exponer, pero, sobre todo, escuchar los testimonios que tienen que ver con que acuerdos encontramos para cuidar mejor a los rosarinos", sentenció el intendente Pablo Javkin, tras la reunión que se realizó en el recinto del Palacio Vasallo.

No obstante, el intendente sentenció que hay que ser consciente de que "son una enorme mayoría los rosarinos de bien y no tenemos que perder los derechos que tenemos como ciudadanos a transitar con libertad, y para eso necesitamos políticas públicas concretas cada uno desde el lugar que ocupa. Porque cada uno desde el nivel que le toque tiene responsabilidades. De mi parte no voy a eludir ninguna, por eso para mí era importante estar hoy acá, y vamos a aportar en todo lo que se considere necesario".

Al ser requerido sobre qué cosas se podían aportar desde el municipio, teniendo en cuenta que no tiene poder de policía y que ese aspecto está encabezado por el gobierno provincial, el intendente resaltó algunos de los temas que pueden aportar para combatir esta problemática. "Uno es el aspecto social, que hacemos con nuestros pibes y eso es una prioridad. Y desde el punto de vista de la integración urbana, mientras más barrios integremos al entramado de la ciudad, claramente van a mejorar las condiciones. Y también el control, porque el control sobre la seguridad vial es uno de los problemas que hay, y también tenemos que dar un debate para empezar a respetarnos más el uno con el otro. El respecto es cumplir las normas más básicas y saber que hay que tener en cuenta que del otro lado hay alguien a quién tenemos que cuidar también. En esos aspectos vamos a trabajar como municipio", argumentó.

De la reunión entre otros participaron el fiscal General de la provincia, Jorge Baclini y el legislador provincial y exintendente Héctor Cavallero, en un recinto que estuvo colmado hasta en el sector de las gradas.

Esta convocatoria llegó pocas horas después que el bloque del Frente de Todos – Pj haya llamado a una sesión pública y extraordinaria por el mismo tema, luego de la cual pidió la emergencia en seguridad en la ciudad.

Y sobre el particular, el jefe del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados provincial, Leandro Busatto, que también participó de la reunión en el Concejo, sentenció: "Desde la provincia estamos reclamando la emergencia en seguridad. Estamos por primera vez en un momento histórico, bisagra. Hay un proceso de reconocimiento sobre la principal problemática que afecta la vida de cotidiana de todos los santafesinos", sostuvo.

Y en ese sentido, "el discurso del gobernador -amplió- ha sido claro desde el momento que asumió, hay que ser tajante y separar el delito de cualquier connivencia con el Estado y la fuerza policial. Para eso vamos a trabajar en la reestructuración orgánica de la policía para hacerla más eficiente", pero para eso, "necesitamos el acompañamiento de la Legislatura en este caso con la declaración de la Emergencia en materia de seguridad, que, para nosotros, lejos de responsabilizar a las gestiones que se fueron tienen que ver con una herramienta de excepción que una coyuntura histórica permite darle mayor rapidez a la acción gubernamental".

Por su parte, Pedro Salinas, concejal del Bloque Ciudad Futura-FSP, fue el primero en tomar la palabra haciendo hincapié en el espíritu del acuerdo plural que se propone bajo la consigna de “Mafias o Democracia”. Al respecto, aseguró que: “Este acuerdo es una propuesta que hicimos humildemente pero con firmeza, porque independientemente de quién gobierna hoy el municipio y la provincia, entendemos que es tiempo de dejar de lado las mezquindades, la especulación y la politiquería barata, para juntarnos todos y mostrar que a pesar de nuestras diferencias hoy estamos unidos, y que esto es un primer paso en la movilización de una mayoría democrática que bajo ningún aspecto se dejará extorsionar por una minoría mafiosa”.