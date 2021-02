"En el momento en el que me vacuné, la Sputnik aún no estaba autorizada para mayores de 60 años y había mucha desconfianza. Es más, por esos días había circulado una virulenta campaña por WhatsApp y redes sociales que decían que nosotros habíamos suspendido la vacunación porque no confiábamos en la vacuna rusa. Eso era una mentira total. Y en función de darle confianza a los equipos de salud, me apliqué la vacuna", destacó.

El funcionario remarcó que la vacunación se hizo en el Hospital Vilela, con turno asignado y sin nada irregular. "No lo difundimos por redes sociales porque no queríamos montar un show, pero todos en el hospital me vieron cuando me vacunaban", destacó